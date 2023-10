Wojewoda lubelski Lech Sprawka wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy 8 km drogi krajowej nr 48 między Dęblinem a Moszczanką (Lubelskie) – poinformował lubelski oddział GDDKiA.

Jak podała GDDKiA, kolejnym etapem inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na budowę dk 48 i wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2024 r., a rozpoczęcie budowy - w przyszłym roku.

Informując o szczegółach inwestycji GDDKiA wskazała, że obejmie odcinki dk 48 od mostu na Wiśle do wiaduktu nad linią kolejową oraz od wylotu z Dęblina do Moszczanki. Prace obejmą: dostosowanie drogi do parametrów technicznych i standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowań i budowę ronda na połączeniu dk 48 z dw 801 w Dęblinie.

W planach GDDKiA jest także przebudowa przejazdów kolejowych, w tym zlikwidowanie nieczynnego toru w okolicach skrzyżowania ul. 15 P.P. Wilków z ul. Staszica. "Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Powstaną także nowe, doświetlone i bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami oraz ciągi pieszo-rowerowe, a na odcinku zamiejskim, jezdnia będzie poszerzona z 7 do 9 metrów" - napisano w komunikacie.

Droga między Dęblinem a Moszczanką - podała GDDKiA - jest trasą o dużym natężeniu ruchu. Łączy miasto z drogą ekspresową S17 Warszawa - Lublin. GDDKiA przewiduje, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także m.in. płynność ruchu i przepustowość drogi krajowej.