Wzrost podatków od nieruchomości, kontynuację rozpoczętych inwestycji, brak podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej i postoju w strefie parkowania - przewidują między innymi założenia do projektu budżetu Lublina na 2024 rok, o których poinformowano w czwartek na konferencji prasowej.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk określił, że przyszłoroczny budżet tworzony jest w "warunkach wysokiego poziomu niepewności" i odniósł się do zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd. "W latach 2020-2023 ubytek dochodów miasta z tytułu udziału w PIT wynosi ponad 560 mln zł. Tzw. rekompensata, która w tym okresie czasu kilkakrotnie była przekazywana to jest ok. 236 mln zł, czyli jako miasto straciliśmy 324 mln zł dochodów z PIT" - przekazał na konferencji Żuk.

Zapowiedział, że środki w przyszłorocznym budżecie mają trafić przede wszystkim na kontynuację lub zakończenie inwestycji już realizowanych. Dodano, że zostaną zrealizowane również inwestycje, na które Lublin otrzymał lub stara się o dofinansowanie zewnętrzne m.in. ze środków UE czy programów krajowych.

Największą kontynuowaną w przyszłym roku inwestycją drogową będzie budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80, dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie otrzymała również budowa ul. Bliskiej i Skowronkowej i budowa przedłużenia ul. Węglarza oraz rozbudowa ul. Wallenroda. Planowane jest zakończenie rozbudowy ul. Raszyńskiej. Środki mają również trafić na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów.

Skarbnik miasta Lucyna Sternik poinformowała, że od stycznia 2024 r. planowany jest wzrost stawki podatków od nieruchomości w Lublinie. Podatek od budynków mieszkalnych ma wzrosnąć o 15 gr za metr kw. rocznie (teraz wynosi 1 zł - PAP), a podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 4,89 zł za metr kw. (teraz to 28,21 zł - PAP).

Jako przykład skarbnik podała, że mieszkaniec Lublina posiadający np. mieszkanie o powierzchni 60 metrów kw. wraz z gruntem 45 m kw. zapłaci 14 zł więcej podatku rocznie, a w przypadku domu jednorodzinnego o pow. 150 m kw., z garażem 35 m kw. i działką o pow. 800 m kw. będzie to o 153 zł więcej niż w 2023 r.

Od przyszłego roku mają wzrosnąć również opłaty za pobyt w żłobkach stanowiące 10 proc. płacy minimalnej ustalanej przez rząd, co - jak podano - oznacza, że miesięczna stawka będzie wynosić od stycznia 424 zł, a od lipca 430 zł.

Podczas konferencji podkreślono utrzymanie na dotychczasowym poziomie cen biletów komunikacji miejskiej i postoju w strefie płatnego parkowania oraz opłat za wywóz śmieci. Prezydent Lublina zapowiedział również od 1 stycznia 2024 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu miasta i miejskich jednostek (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) w wysokości średnio co najmniej 300 zł na etat.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych samorządy powinny do 15 listopada przedłożyć regionalnym izbom obrachunkowym projekty przyszłorocznych budżetów.