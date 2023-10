Biznes i technologie

Lublin: Pięć lotów w tygodniu do tureckiej Antalyi w ofercie wakacyjnej lubelskiego lotniska

Autor: PAP

Data: 19-10-2023, 13:41

Do pięciu w tygodniu zwiększy się liczba lotów do tureckiej Antalyi – poinformował rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski, odnosząc się do przyszłorocznej oferty wakacyjnej. Dodał, że wśród letnich kierunków jest także m.in. Egipt, czy Kreta.