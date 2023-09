PKP Intercity uruchomiły nowy pociąg IC Koziołek między Lublinem a Poznaniem, który kursuje m.in. przez Radom i Łódź, z pominięciem Warszawy. Czas przejazdu wynosi 6 godz. 20 min. Docelowo połączenie ma zostać wydłużone do Szczecina – przekazał w poniedziałek wiceprezes spółki Tomasz Gontarz.

Na dworcu kolejowym w Lublinie zainaugurowano oficjalnie pociąg IC Koziołek, który od niedzieli jeździ między Lublinem Głównym a Poznaniem Głównym. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz wyjaśnił, że dotychczas dwa pociągi bezpośrednio komunikowały stolicę Lubelszczyzny ze stolicą Wielkopolski - IC Górski i IC Lubuszanin.

"Teraz do tychże pociągów dochodzi IC Koziołek, który nie pojedzie taką samą trasą, jak dwa poprzednie, czyli przez Warszawę, ale skomunikuje Lublin, Radom, Łódź i Poznań" - poinformował wiceprezes. Jak mówił, czas przejazdu między Lublinem a Radomiem będzie wynosił 1 godz. 20 minut, z Lublina do Łodzi nieco ponad 3 godz., a 6 godzin 20 min. między Lublinem a Poznaniem.

Zwrócił uwagę, że IC Koziołek będzie docierał do miast, w których przez kilkanaście lat nie było kolei dalekobieżnej; chodzi np. o Tomaszów Mazowiecki, Przysuchę, Drzewicę. "Te miasta wracają na mapę połączeń dalekobieżnych w Polsce. I tym samym jest to nasza cegiełka do walki z wykluczeniem komunikacyjnym" - dodał Gontarz.

Podkreślił, że połączenie będzie realizowane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym typu FLIRT, produkowanym w siedleckiej fabryce firmy Stadler. "Zaledwie kilka tygodni temu zjechał z taśmy produkcyjnej. Jest nowy, bardzo komfortowy, wyposażony we wszystkie najważniejsze udogodnienia, typu wifi, klimatyzacja, system informacji pasażerskiej, wagon restauracyjny. Może się rozpędzić do prędkości do 160 km/h" - podał wiceprezes. Jak wyjaśnił, nazwa pociągu nawiązuje do koziołków, które są symbolami zarówno Poznania, jak i Lublina.

Wiceprezes zapowiedział, że docelowo - po zakończeniu remontu linii kolejowej Poznań-Szczecin - IC Koziołek będzie wydłużony do Szczecina.

Nowy pociąg będzie startował z Lublina codziennie o godz. 8.13, a od 28 września o godz. 8.30. Z Poznania będzie odjeżdżał o godz. 14.37.

Michał Moskal, szef biura gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego zwrócił uwagę, że uruchamianie nowych połączeń kolejowych jest elementem walki z prowincjonalizacją takich regionów jak Lubelszczyzna. "To odwracamy właśnie przez takie inicjatywy, jak chociażby to nowe połączenie, które sprawiają, że do Lublina jest po prostu łatwiej się dostać" - wskazał.

Przekazał, że w ostatnich latach przeznaczono ponad 50 mln zł na budowę i modernizację dworców na Lubelszczyźnie. "Wpisuje się to również w budowę i modernizację nowych połączeń kolejowych - 4,5 mld zł na to, żeby Lubelszczyzna w końcu przestała być +w ogonie+ tych regionów Polski, które nie mają infrastruktury na miarę europejskiego kraju" - dodał.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Spółka w pierwszej połowie 2023 r. przewiozła prawie 31 mln pasażerów.