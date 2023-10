Kandydaci PiS w wyborach parlamentarnych Lech Sprawka i Michał Moskal zadeklarowali w środę rządowe dofinansowanie do budowy nowego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kandydatów KO Marty Wcisło i Polski2050 Jacka Treli, są to obietnice bez pokrycia.

"Jest to słowo, deklaracja jednoznaczna, że to dofinansowanie w postaci 50 proc. będzie realizowane" - powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas środowej konferencji prasowej przed stadionem żużlowym przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Zapytany przez media, na jaką kwotę dofinansowania może liczyć miasto stwierdził, że deklaracja jest procentowa, ponieważ nieznany jest kosztorys inwestycji. "Żeby można mówić o konkretnym finansowaniu kwotowo, musiałaby być pełna dokumentacja, a takiej miasto nie ma" - powiedział Sprawka dodając, że formalnie o rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie miasto będzie mogło się ubiegać po wydaniu pozwolenia na budowę stadionu.

"O wiarygodności tej deklaracji świadczą fakty. W okresie, kiedy jestem wojewodą, Lublin uzyskał z budżetu państwa dofinansowanie do układu drogowego - a więc remonty, budowy ulic - 160 mln zł" - powiedział Sprawka. Przypomniał, że miasto uzyskało także ponadto 45 mln zł z rezerwy celowej i 64 mln zł na budowę szkoły specjalnej.

Wojewoda przypomniał, że w ciągu czterech lat do województwa lubelskiego - tylko z dwóch programów rządowych - trafiło ponad 10 mld zł. "Możliwości budżetu - dzięki m.in. wpływom, które obserwujemy na przestrzeni tych ostatnich ośmiu lat - gigantycznie wzrosły" - wyjaśnił.

Szef biura gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal poinformował, że chcą wpisać budowę stadionu żużlowego w Lublinie do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w Polsce.

"Obiecujemy, że ta sprawa będzie załatwiona, jeśli prezydent Żuk zwróci się o te pieniądze, o 50 proc. dofinansowania na stadion żużlowy w Lublinie, to ma szansę te środki uzyskać" - powiedział Moskal. Jak stwierdził, takiego obiektu na Lubelszczyźnie bardzo brakuje.

Według Moskala, prezydent Lublina Krzysztof Żuk (PO) obiecał budowę stadionu żużlowego w październiku 2018 r. i od tego czasu - stwierdził - "jesteśmy na bardzo wstępnym etapie". "My przychodzimy do prezydenta z propozycją: chcemy pomóc" - zaznaczył.

Moskal startuje w wyborach do Sejmu z listy PiS w okręgu nr 6 (lubelski), natomiast Sprawka kandyduje do Senatu z okręgu nr 16 (Lublin). Na ich konferencję przyszli też m.in. startujący z listy KO posłanka Marta Wcisło i radny sejmiku Krzysztof Komorski, a także kandydat Polski2050 na senatora adwokat Jacek Trela.

Między politykami doszło do kłótni, w którą włączyła się obecna na miejscu grupa kibiców Platinum Motor Lublin. Osoby wyraziły dezaprobatę dla włączania sportu w kampanię polityczną.

Zdaniem Treli, deklaracja Sprawki i Moskala to "obietnica bez pokrycia". "Robienie konferencji przez PiS na trzy dni przed wyborami i obiecywanie pieniędzy - a właściwie gruszek na wierzbie - na budowę stadionu to wprowadzanie do sportu polityki" - stwierdził Trela.

"Gdyby dziś przyjechał ten czy inny kandydat partii rządzącej i pokazał potwierdzenie, promesę, która jest zapisana w budżecie państwa, która ma finansowanie, to byłoby super. Sama bym zagłosowała za tym" - argumentowała Wcisło. Jej zdaniem, projekt budowy stadionu mógłby zostać zrealizowany dużo wcześniej, gdyby było finansowanie. "Moje wnioski do budżetu państwa na współfinansowanie stadionu co roku odrzucali" - zastrzegła.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk poinformował podczas wcześniejszej konferencji prasowej w środę, że proces budowy stadionu żużlowego przez miasto jest "bardzo zaawansowany" Dokumentacja projektowa, na której sporządzenie ratusz zabezpieczył w budżecie ok. 8 mln zł, jest w trakcie realizacji, podobnie jak układ drogowy niezbędny do obsługi komunikacyjnej stadionu.

Nowy wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcją stadionu żużlowego z torem o długość 343 metrów i trybunami na 18,5 tys. widzów planowany jest w rejonie ulic Ciepłej i Krochmalnej. Szacunkowy koszt budowy to 250-300 mln zł.

Obecnie zawody odbywają się na stadionie przy Al. Zygmuntowskich, który powstał w 1948 r.