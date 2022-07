Lublin: potwierdzono pierwsze przypadki występowania barszczu Sosnowskiego w tym sezonie

Autor: PAP

Data: 25-07-2022, 08:32

Dwa potwierdzone przypadki występowania barszczu Sosnowskiego stwierdzono już w tym sezonie na terenie Lublina. Straż Miejska apeluje o kontakt w takich sytuacjach, nawet gdy istnieje tylko podejrzenie. Najczęściej ta niebezpieczna roślina mylona jest z barszczem zwyczajnym i koprem włoskim.

Rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola poinformował PAP, że w tym sezonie było już pięć zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Lublina.

Barszcz Sosnowskiego często mylony z barszczem zwyczajnym i koprem włoskim

W dwóch przypadkach przy jednej ulicy potwierdzono, że to barszcz Sosnowskiego. Roślina rosła na niezagospodarowanej działce przy ulicy Sachsów w dzielnicy Abramowice. W każdej takiej sytuacji zabezpieczany teren taśmą, umieszczamy informację z ostrzeżeniem i następnie przekazujemy sprawę do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej - przekazał Gogola.

Jak dodał, często barszcz Sosnowskiego mylony jest z barszczem zwyczajnym i koprem włoskim. "Prosimy o kontakt z nami w każdej takiej sytuacji, gdy istnieje chociażby podejrzenie występowania barszczu Sosnowskiego. Strażnicy miejscy pojadą na miejsce i to zweryfikują. Lepiej pojechać dziewięć razy niepotrzebnie, a raz potwierdzić ze względu, że jest to bardzo niebezpieczna roślina" - podkreślił rzecznik.

Monika Głazik z biura prasowego ratusza przekazała, że podobnie jak w latach poprzednich, miasto Lublin kontynuuje działania związane z usuwaniem ognisk barszczu Sosnowskiego oraz równie niebezpiecznego - kaukaskiego. "W związku z tym posiadamy umowę ze specjalistyczną firmą usuwającą ogniska barszczu z terenów miejskich - w tym roku zajmuje się tym Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni" - poinformowała Głazik.

Lubin walczy z barszczem Sosnowskiego

Dodała, że rośliny z terenów miejskich są wycinane, spalane, a miejsce po ich wycięciu jest zakraplane herbicydem. Jak zwróciła uwagę, poprzez systematyczną pracę w latach ubiegłych, w tym roku populacja tej rośliny na terenach miejskich została w znacznym stopniu ograniczona, czego potwierdzeniem jest brak zgłoszeń i interwencji przy takich ulicach jak: Jakubowicka, Janowska czy Północna.

"Nadal sporo ognisk barszczu spotykanych jest w okolicach ulic: Willowej, Wądolnej, Sachsów, Głuskiej. Powodem jest łatwość rozsiewania się tej inwazyjnej rośliny z przylegających do terenów miejskich nieruchomości prywatnych" - wyjaśniła Monika Głazik.

Dodał, że występujący na terenie całej Polski parzący barszcz Sosnowskiego, najczęściej rośnie wzdłuż rzek, na skarpach rowów, obrzeżach pól i lasów oraz łąkach i pastwiskach. Czasami jednak może się pojawić również w pobliżu chodników, ścieżek rowerowych, w miejscach ogólnodostępnych, dlatego ważne jest zachowanie ostrożności oraz znajomość tej rośliny.

"W tym roku, ze względu na wysokie temperatury i nasłonecznienie barszcz może być jeszcze bardziej groźny niż w latach poprzednich" - zaznaczyła Głazik.

Przypomniała, że w przypadku podejrzenia występowania niebezpiecznej rośliny na terenie miejskim lub gdy nie jest pewne, kto jest właścicielem terenu, należy powiadomić Straż Miejską (tel. 986), która zabezpieczy teren i przekaże informację do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie. W przypadku barszczu znajdującego się na terenie spółdzielni mieszkaniowych, należy zwrócić się do właściwej administracji. W sytuacji, gdy barszcz znajduje się na nieruchomości prywatnej, jego usunięcie należy do właściciela terenu.

Po informacje i porady, jak skutecznie i bezpiecznie zutylizować barszcz można zwrócić się do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie pod numerem telefonu 81 466 31 00.