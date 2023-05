Dwunasty ambulans został przekazany w czwartek do Ukrainy przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W pełni wyposażona karetka trafi do szpitala w obwodzie odeskim, gdzie leczeni są również ranni w wojnie cywile i żołnierze.

Pod budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została przekazana w czwartek karetka ze stacji pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej dla Zacharowskiego Szpitala Wielodyscyplinarnego w obwodzie odeskim.

Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski zwrócił uwagę, że ta ukraińska placówka zajmuje się obecnie też ratowaniem zdrowia i życia żołnierzy, którzy zostali ranni na froncie lub w czasie obrony samej Odessy. "Jest to pierwsza taka pomoc z naszego województwa do obwodu odeskiego, który jest naszym partnerem. Cieszymy się, że możemy pomóc jego mieszkańcom, którzy są szczególnie narażeni na ataki, głównie rakietowe z Morza Czarnego, przeprowadzane właściwie każdego dnia" - wyjaśnił Wojciechowski.

P.o. dyrektora stacji pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej Agnieszka Górnikowska dodała, że karetka służyła medykom w Polsce od 2012 roku. "Przekazujemy kolejny ambulans na Ukrainę wraz z wyposażeniem medycznym, w środku znajduje się m.in. respirator, nosze, krzesełko kardiologiczne, deska ortopedyczna, ssak, a także środki do dezynfekcji i materiały medyczne służące do ochrony tj. czepki, fartuchy, maseczki, środki opatrunkowe" - wymieniła p.o. dyrektora bialskiej stacji pogotowia.

Dyrektor ds. medycznych Zacharowskiego Szpitala Wielodyscyplinarnego Olha Kwiatkowska podkreśliła, że otrzymana karetka jest w tej chwili bardzo potrzebna i będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak również rannym żołnierzom.

"Poszkodowani żołnierze trafiają do nas od samego początku wojny, a teraz jest ich nawet więcej. Jeśli potrzebują wysokospecjalistycznej pomocy, to transportowani są do szpitali w samej Odessie, a do nas często później trafiają na rehabilitację" - poinformowała Kwiatkowska.

Dotychczas Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał dwanaście ambulansów na Ukrainę. Pojazdy trafiły do szpitali m.in. w Żółkwi, Łucku, Lwowie, Równem, Żytomierzu.