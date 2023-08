W czwartek ruszyła nowa odsłona programu „Moja Woda" z budżetem 130 mln zł. Dla woj. lubuskiego zarezerwowano w nim 3,1 mln zł - poinformował na briefingu w Gorzowie Wlkp. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut.

Rozpoczęcie trzeciej edycji programu ogłosiła w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Właściciele domów mogą dostać do 6 tys. zł na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

"Możemy uzyskać dofinansowanie na zakup, dostawę i montaż zbiorników (na wodę opadową - PAP). Minimalna sumaryczna pojemność tych zbiorników to dwa metry sześcienne" - powiedział prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut.

Dodał, że dofinansowanie można wykorzystać na budowę, wykonanie studni chłonnej czy skrzynek rozsączających, czy drenaż bądź zraszacze, czy pompy dla potrzeb wypompowania zretencjonowanej wody.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział na briefingu, że zakres programu dotyczy bardzo ważnej sprawy dla województwa lubuskiego, które od dłuższego czasu także zmaga się ze skutkami suszy.

"To jest wyzwanie, aby podejmować działania, które będą zabezpieczały naszą wodę, aby można było korzystać chociażby zwiększając retencję zatrzymując wody opadowe i właśnie ten program kierowany jest do tych wszystkich, którzy mają domki jednorodzinne i chcą zatrzymywać wody opadowe, aby z nich później korzystać (…) to też chroni przed podtopieniami budynków" - ocenił wojewoda.

Dotychczasowe dwie edycje (w 2020 i 2021 r.) programu w skali kraju cieszyły się dużym zainteresowaniem; budżety poprzednich odsłon "Mojej Wody" wyczerpywały się w maksymalnie dwa miesiące. Z dwóch edycji programu skorzystało ponad 43 tys. beneficjentów, a wartość podpisanych umów wyniosła ponad 200 mln zł.

Herbut przekazał, że w woj. lubuskim w poprzednich edycjach programu złożono prawie 1,5 tys. wniosków, a kwota przyznanego dofinansowania wyniosła łącznie ok. 2,5 mln zł.

W najnowszej edycji programu "Moja Woda" beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje do 6 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W poprzednich edycjach dotacje były niższe i wynosiły maksymalnie do 5 tys. zł i nie więcej niż 60 proc.

Podstawowym założeniem programu jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.