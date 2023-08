W lipcu br. na Lotnisku Zielona Góra-Babimost odprawiono 6933 pasażerów, co czyni ten miesiąc najlepszym pod względem liczby obsłużonych podróżnych od początku roku – poinformowało w czwartek biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych (PPL).

PPL dodały w komunikacie, że jedyny lubuski port lotniczy odnotował w lipcu znaczący wzrost liczby odprawionych pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. i odnosi wyraźny sukces w procesie odbudowy po pandemii

W lipcu br. liczba pasażerów na Lotnisku Zielona Góra-Babimost sięgnęła 6933, czyli wzrosła o ponad połowę w stosunku do tego samego miesiąca w 2019 r., kiedy to lubuski port odprawił 4513 osób. W pierwszym miesiącu trzeciego kwartału 2023 r. w Babimoście wykonano 411 lotniczych operacji pasażerskich.

Rosnące zainteresowanie lotami z Lotniska Zielona-Góra Babimost jest coraz bardziej widoczne - uważają PPL.

W lubuskim porcie od początku roku obsłużono łącznie 29 594 pasażerów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2019 roku - wskazano w informacji.

W sezonie urlopowym siatka połączeń Lotniska Zielona Góra-Babimost oferuje kierunki zarówno połączeń krajowych, jak i zagranicznych.

Wśród rejsów obsługiwanych przez PLL LOT w rozkładzie znajdują się loty do: Gdańska, Krakowa oraz Warszawy. Loty do stolicy odbywają się sześć razy w tygodniu, a do Krakowa oraz Gdańska dwa razy w tygodniu.

Dla zwolenników wypoczynku poza Polską narodowy przewoźnik oferuje regularne rejsy do Zadaru w Chorwacji. Na pokładach samolotów czarterowych z lubuskiego portu można także udać się tego lata na urlop do tureckiej Antalyi.