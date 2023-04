Funkcjonariusze SG zatrzymali we wtorek (4 kwietnia br.) do kontroli w pow. nowosolskim (Lubuskie) grupę siedmiu obywateli Mołdawii. Trzech z nich przekroczyło dopuszczalny termin pobytu w naszym kraju i będą musieli z niego wyjechać – poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Paweł Biskupik.

"Wobec trzech cudzoziemców wszczęto postępowania, których efektem są decyzje zobowiązujące ich do powrotu do ojczyzny w ciągu 30 dni. Mają także półroczny zakaz wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen" - dodał rzecznik.

Pozostali Mołdawianie z tej grupy w chwili kontroli nie mieli przy sobie dokumentów, więc zostali zatrzymani do czasu weryfikacji ich danych. Po tym, jak jeszcze tego samego dnia, do Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście zostały dostarczone ich dokumenty okazało się, że legalnie przebywają na terenie naszego kraju.