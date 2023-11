Podczas kontroli legalności pobytu obcokrajowców w naszym kraju, funkcjonariusze SG z Gorzowa Wlkp. zatrzymali dwóch obywateli Mołdawii, którzy naruszyli przepisy pobytowe. Teraz będą musieli opuścić Polskę – poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

"Jeden z Mołdawian nie wykonał wydanej we wrześniu br. decyzji nakazującej mu opuszczenie terytorium naszego kraju, natomiast drugi z cudzoziemców przekroczył dopuszczalny termin pobytu i obecnie w Polsce przebywa nielegalnie" - powiedział rzecznik.

W tej sytuacji obaj mężczyźni przebywają w naszym kraju nielegalnie. Ten, który wcześniej nie zastosował się do nakazu wyjazdu z Polski, do czasu przymusowego wykonania tej decyzji, został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Natomiast wobec drugiego mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne. Zgodnie z wydaną już decyzją ma on 30 dni na powrót do swojej ojczyzny. Otrzymał także półroczny zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen.

33- i 46-latek zostali skontrolowani w poniedziałek (6 listopada) na terenie pow. gorzowskiego.