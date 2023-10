Funkcjonariusze SG ze Świecka (Lubuskie) zatrzymali czterech cudzoziemców za naruszenie zasad pobytu w naszym kraju. Trzech zobowiązano do wyjazdu z Polski, a jednego przekazano służbom niemieckim – poinformował w poniedziałek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Wśród ukaranych cudzoziemców było dwóch obywateli Uzbekistanu. Zostali oni zatrzymani do kontroli w piątek (6 października) w nocy na autostradzie A2. Jeden jechał citroenem, a drugi toyotą. Okazało się, że 36- i 37-latek są w trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju.

Problem w tym, że jeden właśnie wracał z Niemiec, gdzie przebywał nielegalnie, tłumacząc się podjętą tam pracą, natomiast drugi zamierzał wbrew przepisom przekroczyć polsko-niemiecką granicę. W obu przypadkach doszło do naruszenia przepisów pobytowych.

"Uzbecy otrzymali mandaty karne w wysokości po 500 zł oraz decyzje zobowiązujące ich do wyjazdu z naszego kraju, a także orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen przez pół roku" - powiedział Biskupik.

Dzień wcześniej funkcjonariusze ze Świecka zatrzymali obywatela Mołdawii i Turcji wjeżdżających do Polski autokarami relacji Berlin-Warszawa oraz Berlin-Poznań. Kontrola wykazała, że przekroczyli granicę wbrew przepisom i przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie.

Turek miał niemieckojęzyczne dokumenty z organizacji pomocowych i uchodźczych, więc przekazano go służbom niemieckim w ramach readmisji.

Z kolei Mołdawianin o ponad pół roku przeterminował swój pobyt w Polsce; otrzymał decyzję zobowiązującą go do opuszczenia Polski w ciągu 10 dni i ma półroczny zakaz ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen.