Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w środę w oddaniu do użytku drogi powiatowej nr 1216F w miejscowości Koźminek w pow. świebodzińskim (Lubuskie). Modernizacja 4,1 km drogi objęła wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę nowych zjazdów do posesji, zatok autobusowych i chodników.

Jak przekazał resort infrastruktury, minister podkreślił znaczenie rządowego wsparcia dla lokalnych inwestycji oraz ważną rolę samorządów, które zabiegają o to, żeby drogi gminne i powiatowe były bezpieczniejsze.

"Każdy z Polaków ma prawo do tego, by móc korzystać z bezpiecznych dróg. Zrealizowana przebudowa drogi będzie służyć kierowcom, jak również poprawi bezpieczeństwo pieszych. Widać tu pozytywne efekty współpracy samorządu i rządu. Dzięki środkom, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wspieramy wszystkie inicjatywy, w całym kraju, także te lokalne, które poprawiają infrastrukturę na drogach" - powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy odcinek o dł. 0,8 km został zmodernizowany w 2021 r. i kosztował 1,6 mln zł, z czego 785,4 tys. zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Drugi etap, polegający na budowie 3,3 km połączenia pomiędzy Kręckiem i Koźminkiem wraz z przebudową jezdni w Koźminku, w 98 proc., czyli w kwocie 5,88 mln zł był finansowany z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", z puli dla terenów po byłych PGR-ach.

Podczas wizyty w woj. lubuskim minister Adamczyk był przed południem we Wschowie. Tam przekazał, że we wrześniu br. zaplanowano uzyskanie decyzji środowiskowej dot. budowy obwodnicy tego miasta i pobliskiej wsi Dębowej Łęki. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-30.

"W 2028 r. mieszkańcy Wschowy będą cieszyli się obwodnicą, a ten obraz, który tutaj mamy przejdzie do historii. Obraz wiecznie zatłoczonej, niebezpiecznej drogi przebiegającej właśnie w naszym sąsiedztwie" - mówił Adamczyk.

Uzyskanie przez zielonogórski oddział GDDKiA decyzji środowiskowej pozwoli na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj, co jest planowane w 2024 r. Samo rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2025 r., a oddanie obwodnicy do ruchu w 2028 r. Wstępnie zakładany koszt realizacji inwestycji to ponad 365 mln zł.

Zgodnie z zaproponowanym wariantem mierząca 7,3 km obwodnica ma omijać Wschowę od południowo-wschodniej strony, a Dębową Łękę od południa, by następnie włączyć się do obecnego przebiegu dk 12. W ciągu drogi mają powstać trzy skrzyżowania.

W woj. lubuskim do Programu Budowy 100 Obwodnic zaliczono łącznie sześć inwestycji. To obwodnice Strzelec Krajeńskich (jest w budowie), Wschowy i Dębowej Łęki, Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Dobiegniewa i Przytocznej.

Podczas briefingu we Wschowie szef resortu infrastruktury powiedział, że w woj. lubuskim szansę na realizację ma także obwodnica granicznych Słubic.

"Robimy wszystko, abyśmy mogli przystąpić do procesu inwestycyjnego w porozumieniu z samorządem Słubic oraz w porozumieniu z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną" - wyjaśnił PAP minister.