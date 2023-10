PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przygotowanie projektu oraz realizację prac związanych z rewitalizacją linii kolejowej nr 275 na odcinku Lubsko – Bieniów. Szacowany koszt inwestycji to 66 mln zł – poinformował w piątek Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

To jedno z dwóch zadań z woj. lubuskiego ujętych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowe Kolej Plus do 2029 r.

"Za kilka lat mieszkańcy Lubska czy Bieniowa znów wygodnie dojadą koleją do Zielonej Góry. Jako zarządca infrastruktury kolejowej przywracamy połączenia i zwiększamy możliwości transportowe na torach. Ogłoszony przetarg, w formule "projektuj i buduj", pozwoli na określenie szczegółowych rozwiązań dla realizowanej inwestycji, a następnie sprawne prowadzenie prac" - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.

W ramach inwestycji przewidziane zostały prace między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa Wrocław Muchobór - Gubinek, nr 275). Trasa ta zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna - Żary (nr 370), co pozwoli na przejazdy z Lubska do Zielonej Góry.

Obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku, Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów. Zakończenie wszystkich prac jest przewidywane w 2028 r.

"Ogłoszenie przetargu dla odcinka Bieniów - Lubsko to kolejny krok na drodze ku zwiększeniu dostępności kolei w województwie lubuskim. Dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus sukcesywnie niwelujemy wykluczenie komunikacyjne, umożliwiając mieszkańcom większych i mniejszych miejscowości na dogodne przemieszczanie się najbardziej ekologicznym i przewidywalnym środkiem transportu, jakim jest kolej" - ocenił cytowany wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.

W woj. lubuskim program obejmuje także remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód, co umożliwi przywrócenie połączeń na niewykorzystywanej od 1995 r. w ruchu pasażerskim trasie. Ma także powstać połączenie kolejowe do strefy ekonomicznej w Gorzowie Wlkp. Szacunkowa wartość tego projektu opiewa na ok. 330 mln zł, a zakończenie robót przewidywane jest w 2029 r.