Ponad 195 mln zł trafi do woj. lubuskiego w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów obejmujących tereny popegeerowskie – poinformował w piątek wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

W piątek, w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu z samorządowcami, na którym poinformował, że w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznej do samorządów w całym kraju, na obszarze których działały niegdyś PGR-y, trafi blisko 4,5 mld zł.

"To są obszary, które zostały tak dramatycznie potraktowane przez liberałów (podczas przemian ustrojowo-gospodarczych), które zostały pozostawione same sobie. Ponieważ program zrównoważonego rozwoju Polski zakłada rozwój równomierny wszystkich regionów, nawet najmniejszych miejscowości, także to są bardzo dobre informacje. Do woj. lubuskiego trafia kolejne 195 mln 680 tys. zł, czyli ogromna kwota" - powiedział na popołudniowym briefingu w podgorzowskim Wawrowie wojewoda Dajczak.

Dodał, że w lubuskich samorządach z dofinansowaniem z tego źródła będą realizowane 94 projekty - jak zaznaczył - w bardzo ważnych obszarach. Wskazał, że na przykład gmina Santok, właśnie w Wawrowie, dzięki rządowemu wsparciu, rozbuduje przedszkole.

"I wiele, wiele takich inwestycji, które otrzymają wsparcie i myślę, że to jest kolejny dowód na to, jak dbamy o rozwój wszystkich miejscowości, wszystkich gmin. Cieszę się, że tyle pieniędzy trafia w szóstej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do woj. lubuskiego" - podkreślił wojewoda.

Wójt Santoka Paweł Pisarek powiedział na briefingu, że rozbudowa przedszkola w Wawrowie jest bardzo ważną inwestycją dla zarządzanej przez niego gminy.

"Przedszkole w Wawrowie funkcjonuje w trzech obiektach. Dzięki planowanym pracom, czyli dobudowaniu drugiego skrzydła przedszkola, wyremontowaniu istniejącego budynku i połączenia całości łącznikiem, przebudowy placu zabaw i dojścia do przedszkola, 125 dzieci otrzyma komfortowe warunki opieki. A oprócz tego miejscowość odzyska sale wiejską, w której w tej chwili znajduje się oddział przedszkolny i szkoła zyska, bo tam również znajduje się oddział przedszkolny" - powiedział Pisarek.

Dodał, że gmina jest przygotowana do realizacji inwestycji, ma pozwolenie na budowę i pełną dokumentację techniczną, a po otrzymaniu promesy wstępnej o dofinansowaniu jest gotowa do ogłoszenia przetargu.

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, w skali kraju w tym rozdaniu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie przyznano 1 732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) na realizację 2 035 inwestycji.

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową (ponad 2 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (prawie 600 mln zł), infrastrukturę społeczną (ponad 350 mln zł) i sportową (ponad 300 mln zł).