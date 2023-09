Zakładamy, że inflacja we wrześniu w ujęciu rok do roku obniżyła się do 8,4 proc. a licząc miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,1 proc. Tym samym wrzesień był piątym miesiącem z rzędu bez wzrostu cen, licząc miesiąc do miesiąca – zauważył w rozmowie z PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poda szybki szacunek inflacji we wrześniu.

"Zakładamy, że inflacja we wrześniu obniżyła się do 8,4 proc. w ujęciu rok do roku. Duży wpływ na ten wyraźny spadek, bo przecież w sierpniu inflacja wynosiła 10,1 proc., miała wysoka baza odniesienia sprzed roku. Wrzesień i październik 2022 r. to były miesiące z dużymi miesięcznymi wzrostami cen i dlatego uważamy, że także w październiku będzie to skutkowało dużym spadkiem inflacji. Sądzimy, że w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny we wrześniu spadły przeciętnie o 0,1 proc. Tym samym wrzesień był piątym miesiącem z rzędu bez wzrostu cen, licząc miesiąc do miesiąca" - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Jak wyjaśnił, na mocny spadek inflacji we wrześniu złożyło się wiele elementów, w tym kolejny spadek cen żywności o 0,3 proc., licząc miesiąc do miesiąca, a także zmiany cen regulowanych i administrowanych.

"Silnym bodźcem obniżającym inflację były paliwa, których ceny detaliczne obniżyły się o ok. 4,5 proc. miesiąc do miesiąca. Na inflację wpłynęły także zmiany ceny energii. GUS uwzględni podniesienie limitu zużycia energii, do którego można skorzystać z zamrożonej ceny, z 2 tys. kWh do 3 tys. kWh. Jednocześnie w danych o inflacji nie zostanie uwzględniony jednorazowy upust na rachunku na prąd w wysokości 125 zł jaki został wprowadzony rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska. Ta obniżka jest jednorazowa, poza tym, aby z niej skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Choć są one łatwe do spełnienia, to jednak GUS w swoich danych nie uwzględnia tego typu promocji warunkowych" - stwierdził ekonomista Banku Pekao.

Jednocześnie inne zmiany, które zostały wprowadzone we wrześniu, np. wprowadzenie darmowych leków dla seniorów oraz dla osób poniżej 18 roku życia, wpłynęły także na inflację bazową - uważa Kamil Łuczkowski.

"Zmiany dotyczące cen leków, obniżki cen kolejowych biletów miesięcznych oraz wspominana już wysoka baza odniesienia sprawiły, że inflacja bazowa we wrześniu spadła do 9 proc. z 10 proc. w sierpniu" - powiedział.

Dodał, że inflacja w kolejnych miesiącach będzie obniżać się dalej. "Sądzimy, że rok 2023 zakończymy z inflacją poniżej 7 proc." - powiedział Łuczkowski.