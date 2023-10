Biznes i technologie

Łuczkowski z Banku Pekao: spodziewamy się cięcia stóp o 25 pkt. bazowych

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 06:10

Niepewność rynku co do październikowej decyzji RPP jest bardzo wysoka. My spodziewamy się cięcia stóp o 25 pkt. bazowych – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.