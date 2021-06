Ludzie są najważniejsi w procesie zmian

Solidnym zasobem, którym dysponują nasze firmy produkcyjne są kreatywne i doświadczone zasoby ludzkie, które są niezmiennie najważniejsze w całym procesie zmian. Pierwszy krok do przodu w ich wykorzystaniu to rozpoczęcie głębokiej integracji: człowiek, maszyna i proces, które to elementy funkcjonują w jednej rzeczywistości wspieranej technologią - uważa Andrzej Wojciechowicz, ekspert Komisji Europejskiej.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-06-2021, 13:47

Andrzej Wojciechowicz mówi o koncepcji Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 wymaga zaawansowanych narzędzi IT, czego część producentów spożywczych ma już całkiem dużą świadomość. Ale to nie wystarczy. Większość producentów nie ma jeszcze strategii wdrożenia lub chociaż funkcjonowania w środowisku przemysłu 4.0. Również ostatnie zapowiedzi wspierania lokalnych manufaktur produkcji spożywczej nie pasują do strategii 4.0, chyba że koncepcja ta powiąże, usieciowi dystrybucyjnie proponowane enklawy. Trochę karkołomne, ale nie niemożliwe.

Big Data

- Również niedocenianie aspektów wykorzystania analizy Big Data i wspierania jej sztuczną inteligencją budzą duże wątpliwości co do szybkości realizacji wdrożeń przemysłu 4.0 w produkcji spożywczej. Ich wykorzystanie deklaruje odpowiednio 1% i 4%, a zaawansowana analiza danych jest esencją przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy mają wiedzę o konieczności wdrożenia zmian, jednak wciąż stoją przed rozpoczęciem wcielania ich w życie - mówi Andrzej Wojciechowicz.

- Bez wątpienia Polski przemysł spożywczy jest na początku drogi ku przemysłowi 4.0. Innowacyjność i stopień zaawansowania procesów są niskie, a plan wskazujący wizję i cele działań ma niewielki odsetek przedsiębiorstw - dodaje.