Chronimy infrastrukturę krytyczną konsekwentnie odkąd powstała, chronimy ją w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i będziemy ją chronić dalej we współpracy ze służbami – zadeklarowała w poniedziałek w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) sekretarz stanu w KPRM Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

W poniedziałek w Świnoujściu odbyła się konferencja prasowej z udziałem przedstawicieli rządu dotycząca współpracy spółki Gaz-System - operatora gazociągów przesyłowych i właściciela Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - m.in. ze strażą graniczną.

W ubiegłym tygodniu prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński poinformował, że w I kw. 2024 r. ma zostać zakończony drugi etap rozbudowy terminalu, obejmujący m.in. budowę trzeciego zbiornika LNG. Na przełomie września i października br. będzie sprawdzana jego szczelność.

"Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski przez cały czas. Rozbudowany terminal (LNG w Świnoujściu - PAP) jeszcze to poprawi. Jesteśmy na tyle bezpieczni energetycznie, że nie tylko Polacy są bezpieczni, ale mamy szansę stać się hubem energetycznym, gazowym dla regionu. Rozbudowujemy ten terminal, ale również przygotowujemy i w pełni pracujemy nad pływającym terminalem w Gdańsku" - powiedziała w poniedziałek sekretarz stanu w KPRM, pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jak dodała, "jesteśmy bezpieczni między innymi dlatego, że tę infrastrukturę chronimy". Podkreśliła, że na Wschodzie trwa wojna nie tylko konwencjonalna, ale też energetyczna, "która ma nas przestraszyć i informacyjnie, i hybrydowo".

Pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zapewniła, że Polacy są bezpieczni "gazowo, węglowo, również jeśli chodzi o paliwa". Zaapelowała przy tym o niesłuchanie "panicznych narracji, które płyną wprost ze Wschodu".

"Ale żebyśmy byli bezpieczni, potrzebujemy tej infrastruktury również bezpiecznej. I my ją chronimy konsekwentnie, odkąd powstała, chronimy ją w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i będziemy ją chronić dalej we współpracy ze służbami" - dodała Łukaszewska-Trzeciakowska.

Podkreśliła, że współpraca ze służbami "jest wzorcowa". Spółka Gaz-System przygotowała w morskiej części terminalu LNG tymczasowe pomieszczenia dla funkcjonariuszy straży granicznej, którzy od kilku miesięcy wraz z policją pełnią w terminalu służbę całodobowo.

Jak przekazała spółka, docelowo ma powstać baza z zapleczem administracyjno-technicznym dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym odrębnego nabrzeża dla postoju pływających jednostek straży.

"Na pewno wiele może się zdarzyć, ale dzisiaj jesteśmy już na stałe zabezpieczeni i ograniczone będą wszelkiego rodzaju działania (dywersyjne - PAP)" - powiedział również obecny na poniedziałkowej konferencji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.