"W procesie transformacji energetyczne spółki skarbu państwa mają kluczową rolę" - wskazała pełnomocnik. Dodała, że biorą i będą brały w nim udział. Wymieniała budowę elektrowni jądrowych, elastycznych źródeł gazowych i OZE, "w tym najbardziej stabilnego z niestabilnych czyli offshore".

"I tak się składa, ze spółka Orlen wszystkie te inwestycje ma w swoim wolumenie, mają je również inne koncerny energetyczne z domeny Skarbu Państwa. Mają je Polskie Elektrownie Jądrowe, Gaz-System przy tym pracuje. (...) PSE, które są operatorem naszych sieci, które też musimy rozbudować - 61 mld zł w to włożymy" - wyliczała pełnomocnik. "W ten sposób budujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Kapitał ma narodowość" - podkreślała.

Trzeciakowska-Łukaszewska wyjaśniała również, że projekty te wymagają szeregu inwestycji towarzyszących jak np. port dla offshore, który będzie dostarczać komponenty do farm, drogi, koleje, pirs do elektrowni jądrowej, który dostarczy tam również wielkie elementy. "To są kolejne miliardy złotych, które pompowane są w lokalne gospodarki. Krajowa na tym zyska bardzo, ale również te lokalne, a może przede wszystkim lokalne. Te tysiące, dziesiątki tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, które powstaną w trakcie i po zakończeniu tych inwestycji" - podkreśliła.

"To jest dobry i ważny dzień dla spółek. Jak zawsze dotrzymujemy harmonogramu i słowa. (...) To ważny dzień dla regionu. Świnoujście jest centrum offshorowym Polski. Tu się przeniosło serce energetyczne kraju" - oceniła Łukaszewska-Trzeciakowska.