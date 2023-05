Zysk za pierwszy kwartał tego roku wyniósł ponad 126 mln zł - poinformowała w środę w raporcie spółka LW Bogdanka. Jak dodano, produkcja i sprzedaż węgla wyniosła ok. 1,6 mln ton.

W opublikowanym w środę skonsolidowanym raporcie kwartalnym spółka Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała o wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2023 r. Jak podano, przychody ze sprzedaży wyniosły 940 mln złotych podczas, gdy w takim samym okresie 2022 roku wyniosły one 731 mln zł. Zysk wyniósł ok. 126 mln zł; rok wcześniej było to 143 mln zł. EBITDA - ok. 291 mln zł, a EBIT - ponad 155 mln zł.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że zarówno produkcja, jak i sprzedaż węgla handlowego ukształtowały się w tym czasie na poziomie ok. 1,6 mln ton.

Podano również, że na koniec pierwszego kwartału br. w spółce zatrudnionych było 5,8 tys. osób, tj. wzrost o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

W sprawozdaniu poinformowano również, że udział Bogdanki w rynku węgla kamiennego w Polsce wynosi 13,2 proc., a w rynku węgla energetycznego - 17,7 proc. Natomiast udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce sięgnął 22,6 proc.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65 proc. akcji kopalni.

15 marca br. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 r.