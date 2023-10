PO rozpoczyna realizację programu "Piniendzy nie ma i nie będzie”; zawsze zasłaniała się kryzysem albo złą koniunkturą, a teraz wymyślaj dziurę budżetową w projekcie budżetu, do którego mieli wgląd od kilku miesięcy - napisał w piątek szef MON Mariusz Błaszczak (PiS).

"PO rozpoczyna realizację programu "Piniendzy nie ma i nie będzie". Rząd PiS zawsze jest w stanie znaleźć pieniądze na wojsko, programy socjalne, infrastrukturę czy zdrowie nawet pomimo pandemii i wojny na Ukrainie. PO zawsze zasłaniała się kryzysem albo złą koniunkturą. Teraz wymyślają dziurę budżetową w projekcie budżetu, do którego mieli wgląd od kilku miesięcy. To nie dziura budżetowa, tylko dziura w ich kompetencjach do rządzenia" - napisał Błaszczak na Platformie X (Twitterze).

W środę Ministerstwo Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2023 r. podało, że deficyt budżetu na koniec września br. wyniósł 34,7 mld zł.

Politycy opozycyjni, także z KO, odnosząc się m.in. do tych danych, mówią o "dziurze Morawieckiego". Musimy wprowadzić autopoprawką do budżetu pierwsze nasze konkrety; to jest podwyżka dla nauczycieli i kwota wolna - deklarowała w piątek w TVN24 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. "Dzień po utworzeniu nowego rządu jesteśmy w stanie zdjąć blokadę z KPO" - dodała.