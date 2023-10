Skoro budujemy armię przynajmniej 300-tysięczną, wyposażoną w nowoczesną broń, to - żeby realnie odstraszyć agresora - musi ona być bardzo dobrze wyszkolona; tacy są żołnierze Wojska Polskiego - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak na konferencji w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

Minister ON - który odwiedził w piątek Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, gdzie zapoznał się z Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki - podkreślił, że cieszy się, że również w dziedzinie szkoleń dochodzi do przełomu.

"Zapewniam państwa, że na tej drodze się nie zatrzymamy. Skoro budujemy armię przynajmniej 300 tys., wyposażoną w nowoczesną broń, to ta armia, żeby realnie odstraszyć agresora, musi być bardzo dobrze wyszkolona. Tacy są żołnierze Wojska Polskiego" - zapewnił Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę, że "w szkoleniu nigdy nie można osiągnąć maksimum, ciągle trzeba podnosić swoje umiejętności". "Combat Training Centre na poligonie w Drawsku Pomorskim osiągnięciu tego celu służy" - zaznaczył.

Mówiąc o Kompleksowym Systemie Symulacji Pola Walki, podkreślał, że dzięki współpracy ze szwedzką firmą Saab na wyposażeniu w Drawsku Pomorskim znajduje się najnowocześniejsza wersja laserowej symulacji pola walki. Dodał, że jest ona nowocześniejsza "niż wersje dostępne na poligonach w innych państwach NATO".

"Możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o tę technologię. Jest to też niezwykle ważne dla żołnierzy Wojska Polskiego, dlatego że do poziomu batalionu, a już za kilka lat do poziomu brygady, polskie jednostki będą mogły się szkolić tu, w Drawsku Pomorskim" - mówił.

Minister dodał, że system daje odzwierciedlenie realnego pola walki poprzez czujniki znajdujące się na mundurach żołnierzy i na pojazdach bojowych, a odzwierciedlenie to umożliwia ingerencję podczas ćwiczenia, wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz umożliwia wyciagnięcie wniosków z ćwiczenia.

"Mamy do czynienia z przełomem, jeżeli chodzi o możliwości szkoleniowe. Jestem przekonany, że podobnie jak w Drawsku Pomorskim, będą organizowane inne poligony w naszym kraju" - podkreślił.

Jak przekazał MON, dzięki zastosowaniu Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki ćwiczenia z wojskami będą przeprowadzane z maksymalnym odzwierciedleniem realizmu podczas działań. Wdrażany system pozwala na włączenie do ćwiczenia zarówno piechoty z uwzględnieniem broni indywidualnej żołnierza, jak i pojazdy wraz z bronią pokładową będącą na wyposażeniu wojsk lądowych w sile brygady. System odzwierciedla pancerz uzbrojonego pojazdu oraz uwzględnia balistykę stosowanej amunicji podczas prowadzenia ostrzału. Dodatkowo zapewnia przeanalizowanie przeprowadzonego ćwiczenia i wyciągnięcie wniosków zaraz po jego zakończeniu.

"Będziemy mogli realizować ćwiczenia do 1200 graczy oraz 250 pojazdów bojowych. Wprowadzając kompleksowy systemy symulacji pola walki w Centrum Szkolenia Bojowego, dołączyliśmy do grona ośrodków poligonowych na świecie i Europie, które z sukcesem wykorzystują kompleksowe symulatory walki i realizują ćwiczenia na najwyższym poziomie" - powiedział komendant Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko płk. Krzysztof Duda.

"System ten umożliwia realizm pola walki w działaniach taktycznych w czasie szkolenia programowego pododdziałów oraz realizacji ćwiczeń taktycznych z wojskami do szczebla wzmocnionego batalionu" - dodał.

Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko jest jednym z największych poligonów w Europie. Znajdują się na nim: pasy ćwiczeń taktycznych, strzelnice, ośrodki szkolenia specjalistycznego oraz kompleksy socjalno-bytowe, z którego korzystają zarówno polscy żołnierze, jak i armii sojuszniczych. Podstawowym zadaniem obiektu jest zabezpieczenie szkolenia Wojsk Lądowych.

Na przestrzeni lat 2021-2023 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zostało przeformowane i rozbudowane w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko m.in. ze względu na systematycznie zwiększającą się obecność szkoleniową armii amerykańskiej na drawskim poligonie. Efektem tego jest stała rozbudowa różnorodnych obiektów na poligonie oraz zwiększenie liczebności kadry instruktorskiej.