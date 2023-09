Biznes i technologie

M. Brzezinski o umowie na elektrownię jądrową: jeden z najważniejszych kroków w amerykańsko-polskiej współpracy nuklearnej

Autor: PAP

Data: 27-09-2023, 15:35

To jeden z najważniejszych kroków w amerykańsko-polskiej cywilnej współpracy nuklearnej; mamy nadzieję wspierać Polskę w osiągnięciu pozycji lidera we wdrażaniu cywilnych technologii nuklearnych - podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, nawiązując do podpisania umowy na zaprojektowanie polskiej elektrowni jądrowej.