Do subregionu wałbrzyskiego trafi 160 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z całej kwoty 299 mln zł przeznaczonej na Dolny Śląsk. To pokazuje jak jesteśmy zdeterminowani by nadrabiać te zaległości sprzed roku 2015 – podkreślił w poniedziałek minister w KPRM Michał Dworczyk.

Poseł Michał Dworczyk (PiS) uczestniczył w poniedziałek w Wałbrzychu w konferencji prasowej z dwoma innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości z tego regionu: wiceministrem klimatu Ireneuszem Zyską oraz Marcinem Gwoździem a także z wicemarszałkiem woj. dolnośląskiego Grzegorzem Macko.

Dworczyk przekazał, że w ogłoszonym w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego podziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 299 mln zł na Dolny Śląsk, aż 160 mln zł trafi do subregionu wałbrzyskiego.

"To jest kluczowa informacja, że do naszego subregionu wałbrzyskiego trafia 160 mln zł, z tych 299 mln zł dla całego woj. dolnośląskiego. To jest taka kwota, że pokazuje jak my, jako parlamentarzyści, jak wicemarszałek województwa, jesteśmy zdeterminowani, żeby nadrabiać zaległości, te wszystkie lata sprzed 2015 roku, kiedy nasz subregion był traktowany po macoszemu. Kiedy na południe Dolnego Śląska trafiały o wiele mniejsze środki, albo wcale nie trafiało" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że to rozdanie jest szczególne także dlatego, że średnio do subregionu trafiało około 50-60 mln zł, a teraz jest tych pieniędzy trzykrotnie więcej.

Według Dworczyka, dobrą informacją drogową jest również to, że wybrano ostateczny przebieg planowanej do budowy trasy S5 i do końca października GDDKiA opublikuje szczegóły w tej sprawie. Przypomniał też, że już trwa inwestycja trasy S8 i niedługo ma być rozstrzygnięty przetarg na budowę pierwszego odcinka tej drogi z Wrocławia do Łagiewnik.

Marcin Gwóźdź podkreślił, że w ramach funduszu pieniądze trafią bezpośrednio do samorządów. "Na co chciałbym zwrócić uwagę, że nie dzielimy samorządów. Mnóstwo samorządów otrzymało to wsparcie: 164 mln zł nie tylko na nowe zadania, ale też i na kontynuowane: 22 mln zł na zadania już rozpoczęte" - powiedział poseł. Wymienił gminy powiatu ząbkowickiego, ale podkreślił że dofinansowanie otrzymało też miasto Kłodzko.

Ireneusz Zyska podkreślił, że w ostatnich latach doszło na tym terenie do bezprecedensowej, historycznej zmiany, dzięki rządowemu wsparciu na przebudowy dróg, wsparcie przemysłu.

"To zdecydowanie inna polityka niż ta, którą prowadzili nasi przeciwnicy z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To polityka zrównoważonego rozwoju, która przynosi bardzo dobre rezultaty. To, co dzieje się w całej Polsce, ale my to obserwujemy tutaj na południu regionu, pokazuje jakościową zmianę. To jest dbałość o każdego Polaka, nie tylko tych mieszkających w dużych aglomeracjach" - powiedział Zyska.

Podkreślił, że jako mieszkaniec Świebodzic cieszy się, że dzięki 1,2 mln zł dotacji z funduszu zostanie dokończona budowa obwodnicy Osiedla Piastowskiego, której budowa wcześniej była przez rząd wsparta kwotą 4,1 mln zł. Jak mówił, na tę obwodnicę mieszkańcy osiedla czekali 40 lat.