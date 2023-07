Port w Elblągu jest dla nas ogromną szansą. Polska potrzebuje uruchomienia nowych tego typu obszarów. Pierwszy element inwestycji , a więc przekop Mierzei Wiślanej, został dokonany - powiedział "Naszemu Dziennikowi" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Port w Elblągu zostanie zmodernizowany. Prowadzimy w tej sprawie intensywne rozmowy z operatorami, którzy funkcjonują na jego obszarze, a także ze spółkami Skarbu Państwa, które w pobliżu posiadają grunty" - powiedział Gróbarczyk. "Za chwilę będziemy gotowi z podpisaniem listu intencyjnego" - dodał.

"Zadeklarowaliśmy kwotę 100 mln zł, którą chcemy zainwestować w port. Beneficjentami będą operatorzy, którzy są właścicielami nabrzeży" - mówił wiceminister.

Według niego "port w Elblągu jest dla nas ogromną szansą". Jak mówił, Polska "potrzebuje uruchomienia nowych tego typu obszarów". "Pierwszy element inwestycji, a więc przekop Mierzei Wiślanej został dokonany. Wkrótce będziemy wprowadzali ułatwienia administracyjne, które posłużą tej inwestycji. I mamy nadzieję, że w końcu ruszy modernizacja jednostki w Elblągu" - powiedział wiceminister.

Dodał, że "do końca roku będziemy gotowi z naszymi inwestycjami w tym z pogłębieniem rzeki Elbląg". Przypominając, że przed kilkoma dniami został oddany już do użytku most obrotowy w Nowakowie stwierdził, że "droga wodna do portu jest już prawie kompletna - prawie, bo wymaga jeszcze także pogłębienia samego Zalewu Wiślanego".