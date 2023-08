Nie ma planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina - przekazał w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała odnosząc się do zarzutów posłów Jońskiego i Szczerby. Dodał, że to rząd Platformy chciał sprzedać tereny lotniska Chopina.

Jak podał Horała na Twitterze, posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba "albo kłamią w żywe oczy albo nie umieją czytać ze zrozumieniem".

Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. CPK, nie ma żadnej decyzji o likwidacji lotniska Chopina, rozstrzygnięcie SKRM (Stały Komitet Rady Ministrów - PAP) dotyczy tylko przeniesienia głównego ruchu komercyjnego, nie ma żadnych planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina.

Horała wyjaśnił, że grunty te zyskały uregulowany status prawny i zostały wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji (art. 12 ust 6 ust. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK).

Pełnomocnik przypomniał jednocześnie, że w 2010 rząd PO w swojej koncepcji planował sprzedaż terenów lotniska Chopina za 1 mld euro.

Zamieścił skan strony dokumentu z 26 czerwca 2010 roku: "Koncepcje lotniska centralnego dla Polski - Raport Główny", w którym podkreślił fragment: "Na koniec, ta różnica w kosztach pomiędzy tymi dwoma wariantami może zostać zrekompensowana a nawet zniwelowana przez jednorazowe korzyści. Tylko w przypadku budowy Centralnego Portu Lotniczego pojawia się możliwość sprzedaży terenu lotniska WAW. Dzięki dobrej lokalizacji obecnego lotniska przychody z jego sprzedaży mogą w całości pokryć koszty zakupu gruntów pod Centralny Port Lotniczy. Ze sprzedaży terenu, na którym położony jest Port Lotniczego Warszawa można uzyskać około 1,0 miliarda euro".

W poniedziałek podczas Campus Polska posłowie Szczerba i Joński poinformowali, że PiS realizuje od wielu lat plan likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Podkreślali, że odbywa się to bez konsultacji z samorządem stolicy, mieszkańcami miasta i aglomeracji warszawskiej.

Posłowie KO poinformowali, że według ich ustaleń "lada dzień" mają zostać przekazane grunty lotniska Chopina do CPK. "Potem powołają spółkę celową i te grunty do niej trafią" - poinformował Joński. Posłowie dodali, że teren lotniska obejmuje ponad 600 ha. Ich zdaniem teren lotniska może być warty ok. 10 mld zł.

Uczestnicy Campusu pytali posłów Szczerbę i Jońskiego, czy po wyborach projekt budowy CPK będzie kontynuowany. Odpowiedzieli, że "trzeba będzie zrobić audyt i się nad tym zastanowić". Przyznali, że sam pomysł budowy kolei do CPK "jest ciekawy" ale także wymaga zweryfikowania i namysłu.