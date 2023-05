Na środowym posiedzeniu rządu będziemy rozmawiać o pierwszych ruchach dotyczących realizacji nowych propozycji PiS - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w środę w Polsat News. Nie wykluczył, że może zostać przyjęty projekt dotyczący opłat na autostradach.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Premier Mateusz Morawiecki zwołał na środę dodatkowe posiedzenie rządu ws. tych propozycji.

Rzecznik rządu poinformował, że rząd będzie rozmawiać m.in. "o pierwszych ruchach dotyczących realizacji tych nowych konkretów PiS, które przedstawił prezes Kaczyński". Zaznaczył, że dyskusja będzie dotyczyła też projektu ws. autostrad. "Jeśli (projekt) będzie na tyle gotowy, aby go już dzisiaj przyjąć, to przyjmiemy, a jeżeli nie to będą jeszcze ostatnie poprawki i szlify nad tą ustawą" - zapowiedział.

"W pozostałym zakresie będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób ułożyć harmonogram działań na pozostałe projekty ustawowe" - dodał.

Müller wskazał, że podczas obrad rządu ma odbyć się dyskusja "podsumowująca i ewentualnie decydującą o dodatkowych kierunkach w obszarze rolnictwa - "podsumowanie dotychczasowych działań , zweryfikowanie". Rzecznik rządu dodał, że minister rolnictwa Robert Telus ma przedstawić raport w tej sprawie.

Müller mówił też, że jeśli chodzi o przedstawione w weekend propozycje, to szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska dowiedziała się o nich kilka dni przed konwencją. Dodał że rząd w budżecie państwa zawsze robi bufor. "Jesteśmy gotowi do pewnych ruchów" - stwierdził.

Pytany o zapowiedź dotyczącą prywatnych autostrad i czy chodzi o wywłaszczenia, Müller powiedział: "Usiądziemy do stołu, będziemy rozmawiać. Jest możliwość taka jak pan wskazał, jest możliwość przekazywania opłat za określoną liczbę samochodów, są jeszcze inne możliwości". "Część tych umów też powoli się kończy, więc też jest inna pozycja negocjacyjna" - dodał. "W przyszłym roku chcemy, aby te rozwiązania były już wynegocjowane, liczymy na to, że stosowny projekt w przyszłej kadencji zostanie przyjęty" - zaznaczył.

Pytany o koszty rzecznik wskazał, że jeśli chodzi o odcinki publiczne to kilkaset milionów złotych rocznie.

Müller pytany o zapowiedź dotyczącą darmowych leków powiedział, że będzie to koszt 1-2 mld zł. Zaznaczył, że rząd opracowuje listę leków dla osób do 18 roku życia, a także pracuje nad rozszerzeniem dotychczasowej listy, jeśli chodzi o osoby 65+.