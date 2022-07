Müller o inflacji: trudno powiedzieć, kiedy minie jej szczyt

Autor: PAP

Data: 05-07-2022, 09:41

Walka z inflacją i drożyzną to obecnie najważniejsze wyzwanie dla rządu; ale nikt nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi; kiedy może być szczyt inflacji - analitycy wskazują, że może to być trzeci kwartał; tego byśmy sobie życzyli - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu: trudno ocenić, kiedy nastąpi szczyt wzrostu inflacji. / fot. PAP/Paweł Supernak

Müller w TVP 1 pytany o problem inflacji i drożyzny odparł, że jest to obecnie najważniejsze wyzwanie dla rządu. Jak zaznaczył, za problemy odpowiada przede wszystkim sytuacja na rynku energii i w mniejszym stopniu na rynku żywnościowym.

Rzecznik rządu: trudno ocenić, kiedy nastąpi szczyt wzrostu inflacji.

"Analitycy wskazują na to, że możliwe, że faktycznie od czwartego kwartału już nie będzie wzrostu inflacji, tylko że ten trzeci kwartał będzie górką - życzylibyśmy sobie, żeby inflacja potem spadała" - dodał. "Jednoznacznej odpowiedzi, jak myślę, nikt nie jest w stanie dzisiaj znaleźć" - podkreślił.