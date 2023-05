Propozycja została w trybie obiegowym przyjęta przez Radę Ministrów i lada moment wchodzi w życie - mówił rzecznik rządu Piotr Müller pytany o rozporządzenie ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował w piątek w Polskim Radiu 24, że rząd przygotowuje rozporządzenie ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Jak wyjaśnił, chodzi o kwoty "do 40 mln zł na 2 proc. na 18 miesięcy, a resztę dopłaci państwo". Telus zaznaczył, że w celu skorzystania z takiego kredytu "zboże i owoce miękkie muszą być kupione od polskiego rolnika i sadownika".

Rzecznik rządu dopytywany przez dziennikarzy w Sejmie o szczegóły tego rozwiązania wskazał, że decyzja Rady Ministrów w tej sprawie została już przyjęta w trybie obiegowym. "Ona była dyskutowana na ostatnim posiedzeniu rządu we wtorek, w wolnych wnioskach, natomiast obiegowo została przyjęta przez Radę Ministrów w tym tygodniu i ona lada moment wchodzi w życie" - mówił Müller.

"To są kredyty, które pozwolą, aby w łatwiejszy sposób załatać pewne luki, jeśli chodzi o płynność finansową dla firm, które zajmują się skupem czy innym rodzajem działalności. To są kredyty preferencyjne, ale kredyty, które pozwalają na to, aby w bezpieczny sposób przywrócić równowagę finansową w tych podmiotach, które mają w tej chwili ewentualne problemy" - dodał Müller.

Minister Telus pytany w Polskim Radiu 24 o to, kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, odpowiedział: "decyzja jest, ale musimy czekać na notyfikację. Unia Europejska musi nam pozwolić na uruchomienie naszych środków. My jako kraj uruchomiliśmy 10 mld zł pomocy zbożowej i wchodzimy w owoce miękkie. To jest pewien problem. O wszystko musimy pytać Unię Europejską. Tak mechanizm działa. Ale muszą powiedzieć, że wszystkie nasze pomysły są notyfikowane pozytywnie" - zauważył.

Robert Telus zapewnił, że jest w "ciągłym kontakcie" z unijnym komisarzem ds. rolnictwa, a kolejne umówione spotkanie z nim odbędzie w piątek o 16.

11 maja br. Telus w rozmowie z TV Trwam przyznał, że jest problem z malinami i owocami miękkimi, bo w chłodniach znajduje się maksymalna ilość mrożonek. "Przychodzi nowy sezon i musimy podjąć pewne działania. Ja rozmawiam z branżą owocową i szukamy wspólnego rozwiązania. Jest też problem z sokiem jabłkowym, bo w 2021 roku wpłynęło go 5,7 tys. ton, a w 2022 - 37 tys. ton. Mówię to po to, żeby pokazać, że my to monitorujemy, a nie jak niektórzy mówią, że to niekontrolowany wpływ" - podkreślił wtedy minister rolnictwa.

Jak przypomniał 19 maja br. szef MRiRW, wśród dotychczasowych działań pomocowych wprowadzono m.in. dopłaty na zboże, które rolnicy sprzedali wcześniej. "Też podnieśliśmy stawki w niektórych momentach nawet powyżej 100 proc., w niektórych momentach, niektóre zboża podnieśliśmy prawie 100 proc. Także drugie tyle dopłacamy rolnikom tym, którzy sprzedali zboże w grudniu, do 14 kwietnia" - zaznaczył Robert Telus. Jako kolejne wsparcie zapisane w rozporządzeniach wskazał na kredyty dla rolników - w różnych kwotach w zależności od powierzchni gospodarstwa. Jak przypomniał, do 50 ha to kwota 100 tys. zł na 36 miesięcy, między 50 a 100 ha kwota wynosi 200 tys. zł i jest rozłożona na 48 rat, a powyżej 100 ha to 400 tys. zł kredytu rozłożonego na 60 rat. Wspomniał również o dopłatach do paliwa dla rolników i do nawozów.