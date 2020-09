Müller: odbudowa gospodarcza po kryzysie jednym z tematów Rady Europejskiej z udziałem premiera

Morawiecki: Rząd podniesie próg dla estońskiego CIT do 100 mln zł

"1-2 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Liderzy państw Unii Europejskiej omówią m.in. działania na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym przez COVID-19, plany związane z rozwojem rynku wewnętrznego oraz politykę przemysłową i transformację cyfrową. W agendzie spotkania znajdą się także relacje UE z Turcją i Chinami. Spodziewana jest wymiana zdań liderów na temat bieżących wyzwań w obszarze polityki zagranicznej - w tym otrucie Aleksieja Nawalnego oraz sytuacja na Białorusi" - poinformował rzecznik rządu w komunikacie opublikowanym w środę na stronie KPRM.

Müller zwrócił uwagę, że dyskusja "będzie okazją do zaprezentowania polskiej perspektywy i priorytetów głównie w zakresie pogłębiania rynku wewnętrznego, likwidacji istniejących barier i przeciwdziałania praktykom protekcjonistycznym". "Szczególnie ważne jest eliminowanie uciążliwych wymogów i procedur dotyczących delegowania pracowników - w tym w sektorze transportowym, usuwanie problemów z dostępem do rynku np. ze względu na dodatkowe wymogi dot. towarów, a także ułatwienia w funkcjonowaniu sektora usług" - zaznaczył rzecznik rządu.

Wskazał też na rozwój cyfryzacji, jako element pobudzenia rozwoju gospodarczego. "Dlatego finansowanie programów flagowych związanych z technologiami cyfrowymi będzie jednym z tematów podczas debaty liderów państw UE. (...) Kluczowymi elementami powinny być zapewnienie swobody przepływu danych i rozbudowa infrastruktury cyfrowej. Naszym zdaniem bardzo ważne jest ustanowienie wspólnych reguł konkurencji na rynku cyfrowym oraz sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej" - poinformował.

Według Müllera, omówione będą relacje UE z Turcją, w tym "sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz charakter współpracy z uwzględnieniem m.in. bezpieczeństwa oraz wymiany handlowej". "Celem UE jest powrót do rozmów dotyczących zasad eksploatacji podmorskich złóż węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz związanej z tym kwestii podziału wyłącznych stref ekonomicznych państw regionu" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik rządu zapowiedział też dyskusję o relacjach z Chinami i priorytetowych obszarach współpracy, którymi są m.in. "negocjowana dwustronna umowa inwestycyjna, polityka klimatyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona praw człowieka".

Jak dodał, "dynamiczna sytuacja wymaga, by szefowie państw i rządów znów zajęli się odpowiedzią UE na trwający w Republice Białorusi kryzys". Według Müllera, RE omówi "możliwości wspólnej reakcji na ponownie brutalne pacyfikacje pokojowych protestów". "Poruszona zostanie też kwestia przygotowania pozytywnej oferty wsparcia transformacji systemowej i gospodarczej Republiki Białorusi, m. in. w oparciu o Plan Gospodarczy dla Demokratycznej Białorusi ogłoszony przez Premierów V4" - czytamy w komunikacie.