Rząd szuka rozwiązań ws. cen energii dla biznesu, które można by uruchamiać w poszczególnych branżach - przekazał w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, powiedział, że "rząd szuka różnego rodzaju rozwiązań, które w poszczególnych branżach będzie można uruchomić", by wspomóc odbiorców dotkniętych podwyżkami cen energii. Przypomniał, że w wielu obszarach, takie działania jak maksymalne ceny gazu i energii dla rodzin i odbiorców wrażliwych zostały już wprowadzone. "Możemy też szukać rozwiązań w poszczególnych branżach. Jeśli dalsze takie działania będziemy wprowadzać, to będziemy o tym informować" - wskazał.

Dodał, że każda taka decyzja generuje konkretne wyzwania dla budżetu państwa.

Jak podał w poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna, rząd planuje m.in. wprowadzenie działań osłonowych ws. cen gazu dla firm, które nie podlegają pod ustawę o przedsiębiorstwach energochłonnych. Dziennik powołując się na anonimowe źródło, pisze, że planowane jest "wprowadzenie wakacji rachunkowych, wzorem wakacji kredytowych, które przysługiwałby przez cztery miesiące w roku". Według dziennika rozwiązanie to miałoby dotyczyć m.in. piekarni.

Do obniżenia taryf na gaz wezwał również w ubiegłym tygodniu Urząd Regulacji Energetyki. Wezwania w tej sprawie otrzymało kilkanaście przedsiębiorstw obrotu gazem. Na złożenie regulatorowi wniosków o korekty taryf mają one siedem dni. "Jeśli tego nie zrobią, Prezes URE może poinformować o tym Zarządcę Rozliczeń, który wstrzyma wypłatę rekompensat" - podkreślono.

"W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym zdecydowaliśmy się na działania systemowe i wezwaliśmy już kilkunastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania będziemy kierować do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych. Podobne działania podjęliśmy w stosunku do przedsiębiorstw ciepłowniczych, które produkują ciepło z gazu. Te przedsiębiorstwa również wezwaliśmy do rekalkulacji taryf" - zapewnił prezes URE Rafał Gawin.