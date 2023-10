Przechodzimy do kolejnego etapu programu "Przyjazne osiedle" - chodzi o to, aby inwestycje, na które przeznaczymy środki finansowe, były wskazane przez samych mieszkańców - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji prasowej w Łodzi.

"Przechodzimy do kolejnego etapu programu +Przyjazne osiedle+. Aby został on skutecznie zrealizowany, trzeba wskazać kolejne inwestycje, które mają powstać na poszczególnych osiedlach. Rozpoczęcie kolejnego etapu programu pozwoli na skuteczne realizowanie go już od początku przyszłego roku. Chodzi o to, aby inwestycje, na które przeznaczymy środki finansowe były wskazane przez samych mieszkańców - stąd etap konsultacji społecznych" - podkreślił rzecznik rządu.

O programie "Przyjazne osiedle", który ma poprawić jakość życia mieszkańców blokowisk, Piotr Müller wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą mówili na konferencji prasowej zorganizowanej na osiedlu Karolew w Łodzi.

"Przygotowaliśmy szczegóły programu i jesteśmy gotowi, by pójść dalej - m.in. zwrócić się do wszystkich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, aby skonsultować to, co powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności. Na każdym osiedlu będą to pewnie inne rzeczy - jak parking, termomodernizacja czy plac zabaw" - wyjaśnił Buda.

Jak dodał, sprawy związane z życiem na osiedlach bardzo często w formie próśb o interwencję, trafiały do jego biura poselskiego.

"To wszystko wymaga nakładów, ale zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego jest jasna - nawet 5 mld zł w pierwszym roku na ten program. Nigdy nie było programów o takiej skali kierowanych do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Łódź jest pod tym względem wyjątkowa, bo osiedli z wielkiej płyty jest tu proporcjonalnie więcej niż w innych miastach" - wyjaśnił minister rozwoju.

Zapowiedział, że do każdego mieszkania powinny trafić ulotki, w których będzie można zapisać konkretną inwestycję wymagającą realizacji i podać adres, pod którym miałaby ona być zrealizowana.

"Operatorem programu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego; na stronie internetowej będzie można złożyć wniosek w formie elektronicznej. Startujemy ze składaniem wniosków od 1 stycznia - wtedy na stronie internetowej będzie gotowy formularz, ale już teraz zachęcamy, by się tym interesować - zorganizować spotkanie z mieszkańcami, podyskutować, bo często te potrzeby są różne, nawet w obrębie jednego osiedla" - zaznaczył Buda.

Na początku września premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia programu PiS "Przyjazne osiedle", polegającego na modernizacji i rewitalizacji osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. "Przyjazne osiedle" to jeden z punktów programu partii rządzącej na kolejną kadencję.

Wśród siedmiu punktów programu "Przyjazne Osiedle" jest: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni. Program miałby trwać 10 lat.

Również na początku września minister rozwoju i technologii Waldemar Buda informował, że całkowity koszt programu wyniesie około 10 mld zł.