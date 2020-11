Müller: ważne jest, by w trakcie negocjacji unijnego budżetu pojawiły się rozwiązania akceptowalne przez Polskę

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły w ubiegły poniedziałek jednomyślności ws. wieloletniego budżetu UE i decyzji ws. funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z tzw. praworządnością. Rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich.

Obecne negocjacje prowadzi prezydencja niemiecka. Kanclerz Angela Merkel po czwartkowym wideoszczycie UE powiedziała, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską. "Istnieje konsensus w sprawie budżetu UE, ale nie w sprawie mechanizmu praworządności" - podkreśliła. Obiecała, że Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w UE, zbadają wszystkie możliwe opcje.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia w sprawie powiązania kwestii praworządności z budżetem UE. Premier Węgier Viktor Orban skierował list do niemieckiej prezydencji i szefów unijnych instytucji, w którym zagroził zawetowaniem budżetu UE i funduszu odbudowy, jeśli wypłata środków będzie powiązana z kwestią praworządności.

Müller był pytany w środę w Polsat News, czy premier Morawicki podziela optymizm szefa niemieckiej dyplomacji, który mówi, że w ciągu najbliższych kilku dni osiągnięty zostanie kompromis w sprawie budżetu unijnego i funduszu odbudowy. "Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Natomiast negocjacje trwają w związku z tym optymizm jest ważny w negocjacjach, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby w ramach tych negocjacji pojawiły się takie rozwiązania, które będą akceptowalne przez stronę Polską" - odpowiedział rzecznik rządu.

Stąd też - dodał - wspólne spotkanie w czwartek premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem, "żeby właśnie o tych negocjacjach porozmawiać". W czwartek w Budapeszcie odbędzie się spotkanie premiera Morawieckiego z premierem Orbanem; głównym tematem rozmowy będą trwające negocjacje budżetowe w Unii Europejskiej.

Na pytanie, dlaczego premier leci do Budapesztu oraz czego nie można omówić w formie wideokonferencji, Müller powiedział: "Są takie rzeczy, które z jednej strony można omówić twarzą w twarz. Ważne są też symbole współpracy i takim symbolem jest osobiste spotkanie. To też jest w dyplomacji sygnał pewnego rodzaju solidarności i współpracy. W związku z tym ten sygnał wybrzmiewa dużo lepiej, gdy odbywa się bezpośrednie spotkanie i gdy można to pokazać również innym premierom, prezydentom krajów Unii Europejskiej".