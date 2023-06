Na wtorkowym posiedzeniu rząd będzie rozmawiać o wstępnych założeniach budżetu państwa na 2024 r. - mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że projekt budżetu państwa zostanie przedstawiony "wczesną jesienią".

Jak stwierdził Müller, w przyszłym roku spodziewane jest w gospodarce odbicie, "co pozwala dokonać stosownych przygotowań do spraw budżetowych". "Na posiedzeniu rządu będziemy rozmawiać o wstępnych założeniach budżetu państwa na rok 2024 r. Będziemy chcieli przedstawić pierwsze założenia do projektowanego już budżetu" - stwierdził rzecznik rządu.

Müller powiedział też, że w ostatnim czasie inflacja ma tendencję spadkową, "wyraźnie widzimy, że jest najniższa w stosunku do tego, co było na przestrzeni ostatniego roku".