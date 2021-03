Müller: Zbieramy uwagi do Krajowego Planu Odbudowy

"Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki spotkał się rano z przedstawicielami Business Centre Club, Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Głównym tematem były kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy, Funduszem Odbudowy Europy" - powiedział Müller w czwartek na konferencji prasowej.

Przypomniał, że obecnie trwają konsultacje dotyczące KPO, które łącznie mają potrwać 35 dni. "Zbieramy uwagi ze strony społecznej, również ze strony przedsiębiorców, co do charakteru tego programu oraz uwagi, które są potencjalnie do wdrożenia w najbliższym czasie" - zaznaczył rzecznik rządu.

Oparty na pięciu filarach KPO zaprezentowany został w zeszły piątek, a do 2 kwietnia mają potrwać konsultacje społeczne. Pięć filarów KPO - dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Krajowy Plan Odbudowy jest konieczny do tego, by Polska mogła otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Nasz kraj ma otrzymać z niego ponad 57 mld euro.