Müller: Znoszenie obostrzeń nie oznacza końca pomocy dla firm

Pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o harmonogram znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, rzecznik rządu powtórzył, że decyzje o szczegółowych rozwiązaniach i harmonogramie będą komunikowane w środę.

Dopytywany, czy "skoro znoszone będą obostrzenia, to nie będzie już żadnej dodatkowej pomocy dla przedsiębiorców, ponad pomoc już udzieloną", Müller powiedział, że w ramach działań związanych z tarczami finansowymi i antykryzysowymi, "ponad 208 miliardów złotych zostało skierowane do gospodarki", co według niego, "jest gigantyczną pomocą, która została już w tej chwili udzielona przedsiębiorcom".

"Natomiast oczywiście proporcjonalnie do zakresu obostrzeń, część środków dotycząca pomocy, może być utrzymana" - dodał rzecznik rządu.

Podkreślił, że "część z tych narzędzi miało charakter wielomiesięczny". "O ile niektóre miały charakter comiesięczny, czyli zależnie od obowiązującej sytuacji epidemicznej, a część z nich była na przykład z góry udzielona na kilka miesięcy, chociażby instrumenty płynnościowe. W związku z tym, (wypłacanie) części środków będzie nadal kontynuowane, ale wszystko jest zależne od sytuacji związanej z obostrzeniami" - zaznaczył.

Dodał, że rząd liczy na to, że "większość podmiotów będzie mogła stopniowo wracać do swojego funkcjonowania sprzed epidemii". "Natomiast tym, którzy nie będą jeszcze mogli z jakich przyczyn funkcjonować, będziemy proponować takie narzędzia, które pozwolą im jeszcze przejść przez ten okres, do którego obowiązują obostrzenia" - powiedział Müller.

Wcześniej w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd przygotowuje "bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj" i zostanie on zaprezentowany "najprawdopodobniej w środę". Według szefa MZ, "oprócz edukacji w maju wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług".

Od poniedziałku w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, znów mogą działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Nadal zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry.

Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane są wszystkie wcześniejsze obostrzenia.