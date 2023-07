Z informacji na tę chwilę wynika, że ustawa o podwyższeniu świadczenia 500 plus nie trafi dzisiaj do Sejmu - powiedziała w piątek minister MRiPS Marlena Maląg. Zaapelowała do marszałka Senatu o nieuprawianie polityki w realizacji programów prorodzinnych.

W piątek odbył się briefing prasowy z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz podsekretarz stanu w MRiPS i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbary Sochy.

Minister Maląg przypomniała rodzicom, że od 1 lipca można składać wnioski na świadczenie Dobry Start, czyli wyprawkę na rozpoczęcie roku szkolnego. "Do tej pory w ramach tego świadczenia, od 2018 r., ponad 6 mld zł trafiło do polskich rodzin. Wnioski można składać elektronicznie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" - powiedziała. Dodała, że od 1 lipca br. złożono już wnioski na 2 mln 600 tys. dzieci.

"Przed nami świadczenie 800 plus. Tegoroczne dane GUS pokazują, że w Polsce skrajne ubóstwo jest na niskim poziomie. Pokazują to także dane międzynarodowe; jesteśmy liderami na arenie Unii Europejskiej z najniższymi wskaźnikami skrajnego ubóstwa" - przypomniała Maląg.

Przyznała, że PiS oczekiwało, że po głosowaniu Senatu, ustawa o świadczeniu wychowawczym 800 plus trafi do Sejmu i będzie mogła być głosowana w piątek wieczorem na posiedzeniu. "Z informacji na tę chwilę wynika, że ta ustawa dzisiaj do Sejmu nie trafi" - powiedziała. Zaapelowała do marszałka Senatu, o to, "aby przede wszystkim nie uprawiać polityki i nie dzielić społeczeństwa w realizacji programów prorodzinnych".

"Kiedy ustawa trafiła do Sejmu, opozycja rozpoczęła swój festiwal hipokryzji, a więc m.in to, że świadczenie miałoby zostać wprowadzone od 1 czerwca br. Słyszeliśmy, że rodziców należałoby podzielić, a świadczenie miałoby trafić tylko do rodziców, którzy pracują" - wyjaśniła.

Przypomniała, że do tej pory w ramach świadczenia 500 plus, 250 mln zł. trafiło do polskich rodzin. "To wsparcie, w sposób przemyślany i odpowiedzialny wprowadzamy od 1 stycznia 2024 r., gdyż odpowiedzialny rząd przede wszystkim umiejętnie gospodaruje finansami publicznymi" - zaznaczyła. Wyjaśniła, że właśnie dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu 800 plus od 1 stycznia. "Nie mówimy, że to świadczenie będziemy wprowadzać po wyborach, tylko dzisiaj miał się zamknąć proces legislacyjny na poziomie Sejmu" - dodała.

"Na porannych głosowaniach będziemy przyjmować uchwałę Senatu o emeryturach pomostowych" - zapowiedziała.

Barbara Socha zwróciła się natomiast do samorządowców z gmin, w których nie ma jeszcze żłobków. "Z kwoty 5,5 mld zł przeznaczonych na bieżącą edycję programu Maluch Plus zostało nam jeszcze kilkaset milionów do rozdysponowania, stąd niedawno informowaliśmy o uruchomieniu tzw. naboru ciągłego" - poinformowała.

Przypomniała, że zakończenie I tury kończy się pod koniec sierpnia, a więc został jeszcze miesiąc na złożenie wniosków. "Każda gmina może złożyć wniosek o większą kwotę niż ta, którą zaproponowaliśmy" - dodała i zachęciła samorządy do ponownego rozważenia swoich decyzji.