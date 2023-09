Opozycja składa obietnice, a my realizujemy konkretne programy - powiedziała na antenie radiowej Jedynki szefowa MRiPS Marlena Maląg komentując obietnice Platformy Obywatelskiej o 20 proc. podwyżkach dla budżetówki.

Minister pytana była w programie o obietnice Platformy Obywatelskiej dotyczące podwyżek płac w sferze budżetowej. "Tak zwane postulaty, które opozycja przedstawiła na 100 dni pracy ewentualnego swojego rządu, to tak naprawdę jest festiwal obietnic. "Bo jedynym tak naprawdę programem, który opozycja przedstawia, a na pewno Platforma Obywatelska, to jest jak dorwać się do władzy" - skomentowała Maląg.

"My gwarantujemy w budżecie państwa na przyszły rok, wzrost nakładów, powyżej inflacji, dla sfery budżetowej. Staramy się tę sytuację tak prowadzić, aby Polacy pracowali godnie i za godne pieniądze" - podkreśliła. "Opozycja składa obietnice, a my realizujemy konkretne programy" - dodała.

Minister podkreśliła też, że w tym budżecie państwa - bo w DNA Prawa i Sprawiedliwości jest wsparcie rodzin, realizacji polityki społecznej - na wszystkie programy społeczne środki są zabezpieczone.

Przypomniała, że od 1 stycznia wynagrodzenia za pracę w 2024 r., brutto będzie wynosiło 4242 zł - minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca minimalna płaca wyniesie 4300 zł - stawka godzinowa 28,10 zł.

Zamiast programu 500+ będzie program 800+ a także program Dobry Start, świadczenia matczyne, program Maluch+ oraz świadczenia dla seniorów czyli 13 i 14 emerytura a także środki na wsparcie osób niepełnosprawnych.