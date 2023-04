W dniach 21-22 kwietnia w małopolskich Racławicach odbędzie się Rada Naczelna PSL; głównymi tematami obrad będzie rolnictwo i kwestia kryzysu zbożowego, a także program wyborczy Stronnictwa - przekazał rzecznik PSL Miłosz Motyka. Mowa będzie też o ewentualnej współpracy z partiami demokratycznymi - dodał.

Rzecznik PSL podkreślił, że Rada rozpocznie się w piątek po południu w symbolicznym dla ruchu ludowego miejscu - małopolskich Racławicach. "Wprowadzamy też nową formułę dwudniowego spotkania, bo chcemy mieć więcej czasu na przedyskutowanie wszystkich merytorycznych i politycznych tematów" - zaznaczył Motyka.

Poinformował, że głównym tematem Rady będzie rolnictwo "i to jak reagować na kryzys zbożowy wywołany nieudolnością rządów PiS, bo mamy konkretne propozycje w tym zakresie".

Jak dodał Motyka, kolejnym tematem spotkania będzie program PSL na przyszłe wybory. "Będziemy przedstawiali kolejne zarysy naszego programu z jakim będziemy szli do wyborów, bo dzisiaj najważniejsze jest to, żeby z konkretnym programem do Polaków trafić. Niestety nie zawsze się to opozycji udaje, dlatego chcemy rozmawiać o tym, jak to zmienić" - podkreślił.

Według rzecznika PSL podczas Rady będzie też mowa o ewentualnej współpracy z partiami demokratycznymi". "Ale informacje w tym zakresie przedstawi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz" - dodał.

Motyka przyznał, że Rada na pewno przyjmie uchwały w zakresie programowym i w zakresie politycznym. "Ale o wszystkim będziemy informowali oficjalnie" - dodał.