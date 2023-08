Są plany pewnego rodzaju rozszerzenia Inicjatywy Trójmorza. Jest coraz więcej państw, które chciałyby do niej dołączyć na zasadach bezpośredniego członkostwa lub partnerstwa - mówił w środę w Studiu PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

W dniach 6-7 września 2023 r. w Bukareszcie w Rumunii odbędzie się 8. Szczyt i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, w którym udział weźmie prezydent Andrzej Duda.

Przydacz w środę w Studiu PAP pytany o to, jak istotny będzie ten szczyt i czy pojawią się rozstrzygnięcia w sprawie rozszerzenia inicjatywy odpowiedział, że "będzie to ważne wydarzenie". "Mogę tutaj rzeczywiście zapowiedzieć, że są plany na pewnego rodzaju rozszerzenia. Ta inicjatywa się poszerza, jest coraz więcej państw, które chciałyby do niej dołączyć w sposób formalny bądź mniej formalny, na zasadach bezpośredniego członkostwa lub partnerstwa i to nie tylko kraje z samej Europy" - powiedział.

Szef BPM podkreślił, że podczas ostatniego szczytu w Rydze swój akces zgłaszała Ukraina, ale są również partnerzy z "południa, Bałkanów Zachodnich i z południowej Europy". "Są też partnerzy z dalekiej Azji, którzy są zainteresowani współpracą gospodarczą, biznesową, infrastrukturalnym i inwestycyjną" - dodał.

Pytany o to, czy jest szansa na akces Grecji, która wcześniej była zapraszana do uczestnictwa w tej inicjatywie zaznaczył, że decyzje podejmą liderzy państw podczas szczytu, ale dodał, że "Grecja na pewno jest bardzo blisko Trójmorza".

Przydacz podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza to projekt koncentrujący się na sprawach gospodarczo-infrastrukturalnych.

"Chodzi o to, żebyśmy w Europie Środkowej i Wschodniej mieli jak najlepsze drogi, jak najlepsze koleje, jak najlepszą telekomunikację i byli bezpieczni energetycznie. Na tym się będzie pan prezydent koncentrował podczas wystąpienia w Bukareszcie" - poinformował.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

