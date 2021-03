M.W. Logistics w Słubicach zwiększyło powierzchnię

Rozwój e-handlu pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe

Na magazynowej mapie Polski zaczęły pojawiać się nowe, mniej oczywiste lokalizacje

Dynamika automatyzacji logistyki magazynowej na przestrzeni ostatniego roku przechodzi najśmielsze oczekiwania

Z kolei szybki rozwój e-handlu pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne. Szczególnie te, które są najbliżej końcowych odbiorców. Okazuje się, że centra nazywane popularniej obiektami ostatniej logistycznej mili, wyjątkowo dobry grunt do rozwoju znajdują wzdłuż zachodniej granicy. Jednym z takich miejsc są Słubice.

W pandemii Polacy zmienili swoje nawyki zakupowe. Od dużych sklepów wolą te mniejsze, bardziej lokalne. Prawdziwym wygranym są jednak zakupy przez Internet, do których przez ostatni rok w znacznym stopniu przekonali się nawet ci, którzy od lat przyzwyczajeni byli do tradycyjnego handlu. Obecnie, coraz więcej osób deklaruje, że zakupy w e-sklepach ceni nie tylko za bezpieczeństwo, ale przede wszystkim za komfort. W cieniu pandemii na e-handlu skorzystały nie tylko firmy, które miały już dobrze rozwinięty ten kanał. Spora część to nowe sklepy. Wszystko to sprawia, że najbliższe lata dla polskiego e-handlu zapowiadają się rekordowo, a dźwignią dla rozwoju zakupów internetowych będzie wszystko to, co związane jest ze sprawną obsługą procesów logistycznych. W tym nowoczesne powierzchnie magazynowe.

Rozwój dróg szybkiego ruchu połączył Polskę z korytarzami logistycznymi Europy Zachodniej. To bardzo podniosło atrakcyjność lokalizacji, szczególnie tych położonych wzdłuż zachodniej granicy. Ale to nie jedyny atut, którym konkurujemy dziś o inwestycje produkcyjne i dystrybucyjne, a także o cały sektor e-handlu. Mamy nowoczesne, wysokiej klasy powierzchnie magazynowe, część z nich o wysokim stopniu automatyzacji. Wiemy, jak dbać o wykwalifikowanych pracowników i jak zachęcać atrakcyjnymi kosztami. Nie bez znaczenia pozostają nadal warunki rozwojowe tworzone w strefa ekonomicznych. I nie zapominajmy, że Polska to także duży i stale bogacący się rynek zbytu. To solidne fundamenty, na których można budować, nawet mimo koronakryzysu - mówi Igor Roguski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland.

W ostatnich latach na magazynowej mapie Polski zaczęły pojawiać się nowe, mniej oczywiste lokalizacje. Część z nich wyrosła wzdłuż zachodniej granicy. I co się okazało, ma dziś ogromne znaczenie w kontekście realizacji przez polskich logistyków skutecznych operacji z zachodnim sąsiadem. Przykładem takiej lokalizacji są Słubice. Miejsce o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia dystrybucji z i do Niemiec, odgrywając jednocześnie bardzo ważną rolę w rozwoju e-handlu zarówno w krajach Europy Środkowej, jak i Zachodniej.

Robert Pawłowski, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland zwraca uwagę, że Słubice są dziś lokalizacją logistyczną o znaczeniu ponadregionalnym. Miasto skutecznie wykorzystuje atut w postaci lokalizacji, w której krzyżują się najważniejsze szlaki wykorzystywane przez każdy rodzaj transportu. Takie położenia daje bezcenny dostęp do rynków zbytu w Polsce, Europie i na Świecie.

- Jeśli zwrócimy uwagę na rosnącą dostępność powierzchni magazynowych oraz jakościowych pracowników, Słubice stają się niezwykle atrakcyjnym miejscem do lokowania i rozwoju firm z branży logistycznej. Niedawno mieliśmy przyjemność doradzać firmie M.W. Logistics, która wynajęła dodatkowo 6500 mkw. powierzchni, na których urządziła supernowoczesny magazyn pod swoje operacje logistyczne - dodaje Rober Pawłowski.

Dzisiejsze realia rynkowe pokazują, że dynamiczny rozwój rynku e-commerce, jak również ciągła praca nad usprawnieniem łańcucha dostaw, stawia przed firmami logistycznymi coraz to nowe wyzwania technologiczne. Automatyzacja; słowo klucz, które przy szybko zmieniających się uwarunkowaniach jest jedynym sposobem na zdobycie przewagi nad konkurencją. To kierunek, w którym idzie firma M.W. Logistics, chcąc sprostać preferencjom dzisiejszych konsumentów i zapewnić wysoką efektywność dostaw. Wiedza, doświadczenie i inwestycje w nowoczesną infrastrukturę magazynową w Słubicach pozwala firmie rozwijać się w sektorze handlu adresowanym do B2C, B2B i FBA (model sprzedaży, w którym firmy e-commerce sprzedają, a operator zajmuje się całą logistyką, to jest składowaniem, pakowaniem, wysyłką, a także całą obsługą klienta i obsługą zwrotów).

- Podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu w innowacyjny system robotów, zaangażowanych w obsługę 75% dóbr składowanych, została podjęta również ze względu na współczesny wymóg elastyczności w środowisku operatorów logistycznych, konieczność minimalizacji kosztów i skracania czasu dostaw, a także ze względu na zmiany dotyczące czynnika ludzkiego, czyli zaobserwowanym obecnie spadku wydajności pracy oraz starzenia się populacji - mówi Krzysztof Roszyk, Dyrektor Operacyjny M.W. Logistics.

Zarządzający logistyką w słubickim magazynie Paweł Pawlaczyk podkreśla, że 57 autonomicznych robotów pracuje na hali o powierzchni 12 500 mkw., a cały zautomatyzowany system odpowiada za operacje aż na 8 000 mkw. System zarządza ponad pół milionem produktów i 10 000 SKU. Żeby wszystko odbywało się w jak najlepszym porządku, system inteligentnie kieruje ruchem wszystkich robotów. Co więcej, cała przestrzeń, na której ludzie i roboty razem pracują została zaprojektowana w taki sposób, żeby wszystkie operacje odbywały się płynnie, w jednym miejscu i w tym samym czasie.

Zaawansowanie technologiczne pozwala słubickim robotom na nieprzerwaną pracę do 9 godzin. Gdy poziom naładowania baterii spada do 5%, roboty automatycznie przemieszczają się do stacji ładowania. Średnio, już 10 minut ładowania pozwala na 2 godziny ciągłej pracy. Co ciekawe, gdy robot jest wolny i nie ma zaplanowanej pracy, system przełącza go w tryb czuwania i oszczędzania energii. Roboty w magazynie M.W. Logistics wspiera sztuczna inteligencja. Dzięki niej mogą się one nieustannie uczyć poprzez zbieranie i analizę danych. To pozwala na usprawnianie wydajności na przykład poprzez ustawienie regałów z produktami w takim miejscu, które maksymalnie skróci czas, w którym produkt dostarczany jest do pracownika.

- Od lat obserwowaliśmy proces wprowadzania zmian i automatyzacji procesów logistycznych, jednak dynamika z jaką zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki dużemu zaawansowaniu technologicznemu polskich obiektów, coraz więcej inwestorów decyduje się na ulokowanie swoich operacji w naszym kraju. Jak już wspomnieliśmy, na znaczeniu zyskują te mniej oczywiste lokalizacje, a dzięki centralnemu położeniu Polski na mapie Europy, nowe powierzchnie magazynowe powstają wzdłuż wszystkich naszych granic - mówi Igor Roguski.