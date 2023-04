Przepisy o rekompensatach dla firm za zamknięte przejścia graniczne z Białorusią będą w nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwa i będą głosowane w Sejmie razem z ustawą o tzw. bezpiecznym kredycie na zakup pierwszego mieszkania - poinformował w piątek wiceminister SWiA Maciej Wąsik.

"Robimy to rzeczywiście w pośpiechu tak, żeby jak najszybciej te przepisy weszły w życie" - mówił Wąsik w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji spraw wewnętrznych.

"Musieliśmy ten stan prawny przygotować. I dzisiaj w formie poprawki do ustawy o ochronie granicy państwowej takie przepisy są procedowane. Będziemy mieli możliwość pomocy przedsiębiorcom, którzy funkcjonowali na przejściach granicznych" - mówił na komisji Wąsik.

Komisja wysłuchała informacji przedstawicieli rządu na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na pograniczu polsko-białoruskim, a także przedsiębiorców z Bobrownik (Podlaskie), którzy opowiadali o swojej trudnej sytuacji w związku z zamknięciem tego przejścia granicznego. Przejście jest zamknięte od 9 lutego 2023 r. z powodu bezpieczeństwa państwa.

Wiceszef MSWiA mówił, że pomoc będzie dla firm funkcjonujących wokół przejść granicznych, które udowodnią, że z powodu zamknięcia tych przejść ich obroty spadły o 50 proc. "Tylko mówimy jednak o takiej wąskiej grupie na tym obszarze terytorialnie związanym z przejściem" - zaznaczył Wąsik. Dodał, że nie chodzi o to, by np. sklep z Białegostoku starał się o rekompensatę za spadek obrotów za to, że przejście w Bobrownikach jest zamknięte.

Po przyjęciu przepisów przez parlament, wnioski o rekompensaty firmy będą mogły - w ciągu 60 dni - składać do wojewodów. Pomoc ma być do poziomu de minimis pomocy publicznej, czyli 200 tys. euro.

"Ta pomoc to będzie iloczyn minimalnego wynagrodzenia i liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia. W ustawie w tym momencie mamy branżę turystyczną, gastronomiczną, sprzedaż detaliczną, kantory walut" - mówił Zbigniew Wojciechowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wojciechowski zaznaczył, że przepisy, które mają być przyjęte, będą mieć charakter generalny. "To nie są przepisy, specustawa dotycząca jednego przejścia, tylko zależało nam, aby te przepisy mogły być zastosowane przy różnych przejściach granicznych, przy ewentualnie innych sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie wykluczyć" - wskazał.

W środę MRiT informowało, że rekompensaty będą dla ok. 150 firm.

Maciej Wąsik mówił, że będzie sprawdzone, czy z rekompensat będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z rejonu przejścia w Kuźnicy, które jest zamknięte od listopada 2021 r.

Ewelina Grygatowicz-Szumowska z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców "Zjednoczony Wschód" mówiła, że przedsiębiorcy w związku z zamknięciem przejść w Kuźnicy i Bobrownikach zostali "najbardziej poszkodowani". Podkreślała, że drogowe przejście w Kuźnicy jest zamknięte od 17 miesięcy, a przejście w Bobrownikach zostało zamknięte - jak mówiła - z dnia na dzień i nie było możliwości, aby się do tego przygotować. Oceniła, że program rekompensat jest tak przygotowany, "żeby żaden z przedsiębiorców nie dostał tej pomocy". Wskazała na zapis o 50-proc. spadku przychodu. Mówiła, że aby go uzyskać, firma nie jest w stanie utrzymać pracowników nawet na najniższej krajowej płacy.

Alina Citko, która prowadzi sklep ogólnospożywczy przy przejściu w Bobrownikach poinformowała, że sytuacja po zamknięciu przejścia "jest tragiczna": nie ma klientów, którymi byli przede wszystkim kierowcy aut ciężarowych, na półkach zalega towar, psuje się, a sklep ma zobowiązania nie tylko wobec pracowników, ale też dostawców. Mówiła, że codzienna sprzedaż spadła o 99 proc. Proponowane zasady rekompensat i ich wysokości oceniła jako nierealne.

Przedstawiciele firm prowadzący agencje celne wskazywali, że w przygotowanych rozwiązaniach nie zostali uwzględnieni.

"Wiem dobrze, że dla niektórych firm to jest być albo nie być, ta tarcza. Zdajemy sobie z tego sprawę. Rozumiemy te problemy przedsiębiorców. Wiem, że przedsiębiorcy działają na rzez dobra Polski, zarabiają pieniądze, płacą podatki i w momencie, kiedy decyzją rządu zamknięto im możliwość prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej, będziemy tą pomoc im świadczyć" - powiedział Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik powiedział, że przyjmuje do wiadomości niezadowolenie przedsiębiorców, że rekompensaty za zamknięte przejścia będą inaczej skonstruowane, niż wcześniejsze rekompensaty dla branży turystycznej za stan wyjątkowy przy granicy. Dodał, że będzie o tym rozmawiał z ministrem rozwoju i technologii; zaznaczył jednak, że na etapie prac w Sejmie "nie ma szans" na zmianę. Wąsik dodał, że być może będą analizy, gdy projekt trafi do Senatu.