Maciej Chorowski prezesem NFOŚiGW

Ministerstwo Klimatu podało, że szef resortu Michał Kurtyka powołał 19 sierpnia nowych członków zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"20 sierpnia stanowisko Prezesa Zarządu NFOŚiGW objął prof. Maciej Chorowski, a 10 września do Zarządu NFOŚiGW dołączy Paweł Mirowski" - czytamy w komunikacie.

Resort poinformował, że Chorowski jest profesorem nauk technicznych, a w latach 2016-2019 był dyrektorem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W 1998 r. rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmował stanowiska kolejno adiunkta, prodziekana i dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, następnie dyrektora Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, a od 2014 r. kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej.

Zgodnie z informacją MK odbywał też krótkoterminowe staże naukowe i pobyty: MMR Inc (Mountain View,CA,USA), Stanford University (Palo Alto, CA, USA), National University of Singapore (Singapur), Leeds University (Wielka Brytania), InterUniversity Accelerator Center (New Delhi, Indie), ITER International Organization (Cadarache, Francja) i CERN (Genewa, Szwajcaria).

Paweł Mirowski, mający piastować stanowisko zastępcy prezesa NFOŚiGW, jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

"Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A." - podano. Mirowski był też członkiem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018-2020 r. - prezesa.

Zdaniem Kurtyki w najbliższym czasie rola NFOŚiGW będzie szczególna ze względu na wyzwania, jakie czekają nas z zaprogramowaniem środków na Fundusz Odbudowy i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

"Dlatego cieszy mnie fakt, że w skład Zarządu NFOŚiGW powołane zostały osoby z tak dużą wiedzą i doświadczeniem, które będą nieocenione w tym procesie" - podkreślił minister.