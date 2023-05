Wejście w życie ustawy wdrażającej SUP jest jedną z trzech ważnych ustaw środowiskowych, które będą miały wpływ na funkcjonowanie handlu i usług - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, fot. materiały prasowe

SUP i ROP: nowe projekty rozporządzeń

W maju br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie stawek opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z takich produktów. Rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Stawki opłat za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami zakłada stawkę w wysokości 0,2 zł w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek oraz stawkę 0,25 zł w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywność, która jest: przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

SUP: zmiana cen niektórych produktów?

- Wejście w życie ustawy wdrażającej SUP jest jedną z trzech ważnych ustaw środowiskowych, które będą miały wpływ na funkcjonowanie handlu i usług. Oprócz tej opóźnionej o dwa lata ustawy czekamy jeszcze na dwie kolejne – rozszerzoną odpowiedzialność producenta oraz najbardziej oddziałującą na handel, czyli system kaucyjny - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Dodaje, że chociaż bezpośredni wpływ ustawy SUP na handel jest mniejszy niż np. systemu kaucyjnego, to także ma ona wpływ na funkcjonowanie handlu.

- Dotyczy to między innymi opłat związanych z wprowadzaniem określonych produktów na rynek czy kampanii edukacyjnych – obszar ten jednak dotyczy głównie producentów – handlu jedynie pośrednio przez zmianę cen niektórych produktów - tłumaczy.

Plastikowe sztućce, talerze i słomki do usunięcia

Jego zdaniem z punktu widzenia handlu i dystrybucji najważniejsze jest usunięcie z oferty produktów, które zgodnie z dyrektywą są zakazane, czyli między innymi takich jak plastikowe sztućce, talerze, słomki, pałeczki do mieszania napojów, a także pojemniki i kubki wykonane z tworzyw sztucznych i inne.

- Jednak dzięki powszechnej wiedzy na ten temat i opóźnieniu we wdrażaniu ustawy w ciągu minionych dwóch lat większość z tych produktów została już wyprzedana lub wycofana z oferty - podsumowuje Maciej Ptaszyński.