Konsorcjum firm Morska Agencja Gdynia i Balta wygrało przetarg na najem blisko 5 ha działki na terenie Portu Gdańsk. Na dzierżawionym terenie w ciągu 3-4 lat powstanie magazyn, place składowe i bocznica kolejowa na potrzeby głównie ładunków masowych - poinformował Port Gdańsk.

Aneta Urbanowicz z Portu Gdańsk przekazała we wtorek, że do podpisania umowy dzierżawy między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), a firmami wchodzącymi w skład konsorcjum, czyli Morską Agencją Gdynia i Baltą S.A. doszło 6 października.

Wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury Kamil Tarczewski wyjaśnił w przesłanym PAP komunikacie, że udało się sfinalizować umowę dzierżawy na okres 30 lat. "Na działce przy ul. Sucharskiego powstanie magazyn wysokiego składowania i pełna infrastruktura drogowo-kolejowa z bocznicą kolejową o długości 800 metrów. Widzimy bardzo duży potencjał w tej inwestycji przede wszystkim z uwagi na to, że ma powstać nowoczesna i sprawna infrastruktura. Całe know how posiadane przez obie spółki, składające się na to konsorcjum gwarantuje wzrost przeładunków w porcie w Gdańsku, a na tym nam najbardziej zależy" - wskazał cytowany w komunikacie Tarczewski.

Konsorcjum planuje sfinalizować planowane na dzierżawionym terenie prace w ciągu 3-4 lat. Dotychczas nieruchomość ta nie była zagospodarowana.

Prezes zarządu MAG Michał Śmigielski tłumaczy, że strategiczny teren wraz z firmą Balta chce wykorzystać pod kątem przeładunku ładunków sypkich. "Planujemy zainwestować w budowę specjalistycznego magazynu o powierzchni około 10 tys. m kw. Będzie to trochę inny magazyn, niż znajdujące się w okolicy, chcemy go bardziej wyspecjalizować, żeby spełniał oczekiwania naszych klientów. Ponadto planujemy zbudować bocznicę kolejową. Będzie to w rezultacie beznabrzeżowy terminal intermodalny" - wyjaśniaj.

Z kolei wiceprezes Balta S.A. Dariusz Krawczyk podkreślił, że inwestycja w infrastrukturę portową daje jego firmie możliwość dywersyfikacji działań na nowym polu gospodarczym.

Planowane przez MAG i Baltę działania na wydzierżawionej działce wpisują się w inwestycje realizowane przez sam Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

Jak podaje Port Gdańsk, Balta została założona w grudniu 1990 roku jako spółka skupiająca się głównie na handlu koksem metalurgicznym i produktami energetycznymi. Obecnie oferta handlowa spółki ma pełne wsparcie logistyczne i spedycyjne, w tym działów czarterowania statków i obsługi portowej.

MAG świadczy usługi agencyjne dla statków, usługi spedycyjne, magazynowania, dystrybucji, a także obsługi celnej.