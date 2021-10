Magazyny dla branży spożywczej. Te oferty warto mieć na uwadze

W pandemii sprzedaż w sklepach spożywczych, marketach typu dom i ogród, czy punktach sprzedających artykuły z kategorii zdrowie mocno poszybowała w górę. Zmotywowała też rynkowych graczy do inwestycji w rozwój kanału online i transformacji cyfrowej. W e-sprzedaż zainwestowali nie tylko najwięksi, ale też mniejsze podmioty, obsługujące lokalne rynki.



Autor: Rafał Konopka

Data: 27-10-2021, 11:25

Sektor sklepów spożywczych czy marketów typu dom i ogród mają duży udział w dynamicznym wzroście polskiego sektora e-commerce, który w 2020 r. odnotował 50-proc. wzrost w stosunku do 2019 r. Takie inwestycje nakręcają zapotrzebowanie na magazyny. Gdzie szukać dziś obiektów pod centra dystrybucyjne i logistyczne? Czy jest w czym wybierać? Jakie są czynsze? Przyjrzeliśmy się ciekawym ofertom dostępnym na platformie Propertystock.pl.

Powierzchnie w magazynie w okolicy Teresina, blisko trasy A2

Do wynajęcia powierzchnie w nowoczesnym magazynie zlokalizowanym w okolicy Teresina, w bliskiej relacji trasy A2. Powierzchnia dostępna jest 12 miesięcy od podpisania umowy najmu. Przykładowa powierzchnia magazynowa: 3 000 mkw. - możliwe jest także wydzielenie większej powierzchni.

Standard powierzchni A klasowy:

- wysokość netto 10m

- posadzka bezpyłowa 5t/mkw.

- odporność ogniowa powyżej 4000 MJ/mkw.

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 3 000 mkw.

• Cena: 17 zł/mkw.

Warszawa Praga-Północ: Magazyn blisko trasy Toruńskiej

Do wynajęcia magazyn (wydzielony boks w dużej hali) o powierzchni 380 mkw. przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. W pobliżu: przystanki komunikacji miejskiej, szybki dojazd z Mostu Północnego i Gdańskiego, bliskość Trasy Toruńskiej, skupisko wielu firm, nowo powstające budynki mieszkalne.

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 380 mkw.

• Cena: 25,3 zł/mkw.

Powierzchnie w nowoczesnym magazynie w okolicy Siedlec, w bliskiej relacji trasy A2

Powierzchnia dostępna jest 8 miesięcy od podpisania umowy najmu. Przykładowa powierzchnia magazynowa: 5000 mkw., możliwe jest także wydzielenie większej powierzchni.

Standard powierzchni A klasowy:

- wysokość netto 10m

- posadzka bezpyłowa 5t/mkw

- odporność ogniowa powyżej 4000 MJ/mkw

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 5 000 mkw.

• Cena: 17 zł/mkw.

Hala magazynowa blisko centrum Poznania - 5 minut do autostrady A2

Nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 2253 mkw. położona 15 km na południowy wschód od centrum Poznania w gminie Gądki. Atrakcyjna lokalizacja 5 minut do autostrady A2, blisko wjazdu na trasę ekspresową S11. Położenie umożliwia doskonałe warunki transportu dla klientów na rynku polskim jak i międzynarodowym. Hala wysokiego składowania wyposażona jest w doki, bramy z poziomu 0, ogrzewanie, i klimatyzację, zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 2 253 mkw.

• Cena: 13 zł/mkw.

Hala magazynowa - 5 km od centrum Katowic

Magazyn położony 5 km od centrum Katowic, w pobliżu drogi krajowej 81 prowadzącej do Węzła Giszowiec oraz w pobliżu drogi krajowej 86 prowadzącej do Węzła Murckowska (autostrada A4 Kraków - Wrocław).

Specyfikacja:

- posadzka niepylna

- dostęp do hali z poziomu "0"

- doki załadunkowe dla TIR

- duży plac manewrowy

- parking

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 5 708 mkw.

• Cena: 39,42 zł/mkw.

Kraków: Hala produkcyjno-magazynowa na Nowej Hucie, w pobliżu budowanej obwodnicy i węzła z S7

Do wynajęcia hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 8000 mkw., z możliwością podziału na mniejsze powierzchnie: 2000 mkw., 4000 mkw., 6000 mkw.

Specyfikacja:

- 66 miejsc postojowych

- miejsca postojowe dla TIRów

- 3 doki

- wysokość 9 - 11 m

- część biurowa

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 2 000 mkw.

• Cena: 32,21 zł/mkw.

Gdańsk: Wysokiej klasy magazyn, w bliskiej odległości od obwodnicy Trójmiasta i autostrady A1

Nowoczesny magazyn o powierzchni ok. 4000 mkw. zlokalizowany w rejonie Gdańsk Kowale. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, w sąsiedztwie inne obiekty komercyjne. Odległość do BCT Gdynia ok. 33 km, do DCT Gdańsk ok. 22 km, do Portu Lotniczego ok. 13 km. Magazyn położony także w bliskiej odległości od Obwodnicy Trójmiasta i autostrady A1.

Specyfikacja:

- wysokość 10 m

- posadzka bezpyłowa, nośność 5T/m2

- obciążenie ogniowe - możliwe powyżej 4000 MJ/m2

- bramy wjazdowe z poziomu 0 oraz doki

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 4 000 mkw.

• Cena: 12 zł/mkw.

Warszawa Służewiec: powierzchnia magazynowa

Do wynajęcia powierzchnia magazynowa 497m2 na 4 piętrze w budynku magazynowo-biurowym na warszawskim Służewcu, w okolicach ul. Wołowskiej oraz Franciszka Hynka.

Specyfikacja:

- dwie rampy

- trzy windy towarowe

- posadzka betonowa

- dostęp całodobowy

- ochrona budynku

- dostępne naziemne miejsca parkingowe

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 497 mkw.

• Cena: 20 zł/mkw.

Zabrze: magazyn klasy A – w bliskiej odległości autostrady A1

Do wynajęcia nowoczesny magazyn klasy A o powierzchni 5200 MKW., z powierzchnią biurową 200 mkw. w Zabrzu. Nieruchomość posiada dogodny dostęp do bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej (między innymi autostrada A1, drogi krajowe nr 88, 78, 94 i droga wojewódzka 902).

Specyfikacja:

- wysokość w świetle: 10 m

- nośność posadzki: 5 t/mkw.

- siatka słupów: 12 x 24 m

- doki

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 5 200 mkw.

• Cena: 15,41 zł/mkw.

Łódź Górna: Kompleks magazynowy – z dobrym dostępem do drogi ekspresowej S14

Do wynajęcia nieruchomości magazynowe od 430 mkw. do 1350 mkw. w Łodzi Górnej. Obiekt posiada doskonały dostęp do drogi ekspresowej S14, która zapewnia komunikację w obrębie całego miasta. Hala wyposażona jest w doki rozładunkowe oraz bramy wjazdowe z poziomu 0. Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni biurowo-socjalnej, która realizowana jest według wytycznych klienta.

Warunki najmu:

• Powierzchnia: 430 mkw.

• Cena: 12,9 zł/mkw.