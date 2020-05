Magazyny – produkt inwestycyjny

Liderem pod tym względem w ostatnich latach stały się firmy z branży e-commerce (sama branża notuje przeszło 20-procentowe wzrosty każdego roku). Jednak bardzo aktywną grupą nadal pozostają operatorzy logistyczni i firmy dystrybucyjne, producenci AGD, branża motoryzacyjna i firmy produkcyjne. O tym, jak rynek magazynowy wpływa na działalność funduszy inwestycyjnych i dlaczego magazyny przyciągają inwestorów, mówią eksperci międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Zapotrzebowanie firm na powierzchnie magazynowe przekłada się na popyt, któremu trzeba sprostać. Skutkuje to kolejnymi inwestycjami realizowanymi przez deweloperów – zwykle na bazie wcześniejszej umowy najmu (pre-let), a w najlepszych lokalizacjach, również spekulacyjnie. W ostatnich trzech latach na polskim rynku powstało przeszło 6,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, co stanowi 37% całkowitych zasobów. Nowe powierzchnie przemysłowe w standardzie klasy A stają się produktem inwestycyjnym, nie tylko po znalezieniu najemców, lecz również często nawet wcześniej.

Zlokalizowane w Polsce nieruchomości biurowe i handlowe, a w ostatnich latach również magazynowe postrzegane są przez fundusze zagraniczne jako atrakcyjny sposób ulokowania kapitału. Do najważniejszych atutów naszego kraju, jako lokalizacji, należą relatywnie silna gospodarka, wysokiej jakości nieruchomości, dające lepszy zwrot z inwestycji niż na rynkach zachodnich, stabilny lub wzrastający popyt – to wszystko przyciąga do Polski kapitał zagraniczny.

Przez lata fundusze koncentrowały się na nieruchomościach handlowych oraz biurowych. Na przestrzeni ostatnich 5 lat zainteresowanie rynkiem magazynowym systematycznie wzrastało. Wpływ na to miało kilka czynników, wśród których warto wymienić:

- zmiany, przez które aktualnie przechodzi rynek handlowy (przez co jest mniej atrakcyjny dla inwestorów),

chęć dywersyfikacji portfeli nieruchomościowych („mamy galerie handlowe, mamy biura, może powinniśmy dodać coś jeszcze?”),

- stabilność operacji prowadzonych w obiektach przemysłowych (większość umów w sektorze podpisywana jest na 5 lat, ale zdarzają się kontrakty 7- lub 10-letnie i dłuższe),

- wyższe niż na innych rynkach stopy zwrotu wynoszące 5,70%-6,00% (4,30% dla rynku biurowego czy 4,75% dla powierzchni handlowych)

- i oczywiście sama dynamika rozwoju rynku magazynowego w Polsce – rekordowy popyt odnotowany na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Fundusze inwestycyjne katalizatorem rynku magazynowego