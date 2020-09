Magdalena Chudzikiewicz na EEC: IT to dzisiaj menedżerowie, którzy edukują całą organizację

- Jesteśmy firmą, która przeszła dużą transformację, wywodzimy się z prasy, ale nasze media są prowadzone w nietypowy sposób, z dużym naciskiem na lokalność. Dzisiaj mamy 18 mln realnych użytkowników i 1 mld odsłon – które generujemy na kilku tytułach lokalnych w całej Polsce. Cały czas rośniemy organicznie, bez akwizycji. Obserwujemy przyrosty użytkowników i odsłon. Co roku rośniemy na odsłonach ok. 20 proc. - mówiła podczas panelu Magdalena Chudzikiewicz.

I dodała, że podczas Covid-19 nasze produkty, treści cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż przed pandemią. - Rynek reklamowy online wygenerował 4 proc. wzrost w tym czasie. My zarabialiśmy i zarabiamy, również podczas covidu, na displayu. Nasze służby sprzedażowe „analogowe” przez lockdown nieco spowolniły, jednak dzięki „Programmatic” obserwowaliśmy ponad przeciętne wzrosty sprzedaży naszych przestrzeni reklamowych - przyznała.

Magdalena Chudzikiewicz. dodała podczas EEC 2020 w Katowicach, że podczas Covidu Polska Press Grupa nauczyła się optymalizować ofertę dla klientów, dostarczać jak najlepszych użytkowników w dobrej cenie. - Covid to była dla nas wielka lekcja i nauka jak zagospodarować ogromną ilość użytkowników na odsłonach. W pierwszym kwartale zanotowaliśmy blisko 10 proc. wzrost na onlinie - mówiła w ramach panelu "Marketing w cyfrowym świecie" na EEC 2020 w Katowicach.

- W naszej firmie mamy ogromne ssanie na digital, cyfryzację, ale nie ukrywam, że zajęło nam sporo czasu, żeby zrozumieć, że jest to istotne. Dzisiaj jedynie wyjątki w naszej firmie nie nadążają za cyfrowym trendem. Pracownicy po prostu w to uwierzyli. Poza tym obserwuję jaką rolę IT pełni w organizacjach. IT to już nie są ludzie z helpdesku i outlooka, to są menedżerowie, którzy edukują całą organizację, poszukują rozwiązań problemów biznesowych. Choć oczywiście poziom cyfryzacji wśród reklamodawców jest nadal zróżnicowany – dodaje Magdalena Chudzikiewicz.

Ekspertka zapewniła, że warto zainwestować w dane. Jej zdaniem wejście w dane, w świat cyfrowy i spojrzenie na nie i łączenie tych danych na różnych poziomach przynosi niesamowite efekty.

Magdalena Chudzikiewicz była prelegentką debaty „Marketing w cyfrowym świecie”, która odbyła się 3 września w ramach EEC 2020.