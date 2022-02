Magdalena Zmitrowicz, Bank Pekao: ESG buduje przewagę konkurencyjną firm

Firmy, chcąc pozostać konkurencyjnymi, muszą podejmować działania zmieniające ich podejście do ochrony środowiska - mówi Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. Fot. materiały prasowe

Bank Pekao: strategia ESG coraz ważniejsza

Olimpia Wolf: Czasy, w których firmy chwaliły się swoimi produktami czy wynikami, powoli przemijają. Teraz wszyscy chcą mówić o odpowiedzialności biznesowej, cyrkularnej gospodarce, zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko. Jak to wpływa na rynek?

Magdalena Zmitrowic: W obliczu obserwowanych przez nas zmian klimatycznych, na świecie kształtuje się coraz wyraźniejszy konsensus w zakresie koniecznych i solidarnych działań przeciwdziałających temu zjawisku. Jego najnowszą odsłoną są postanowienia końcowe konferencji klimatycznej ONZ COP26. Zaakceptowany przez około 200 państw „Pakiet klimatyczny z Glasgow” zobowiązuje je do walki o zatrzymanie średniego wzrostu temperatury na Ziemi w okolicach 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z początkiem ery przemysłowej, głównie dzięki szybszemu odchodzeniu od węgla kamiennego i poprzez związaną z nim znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych. W Unii Europejskiej konsensus ten ma przede wszystkim postać Europejskiego Zielonego Ładu – największej i najbardziej ambitnej długofalowej strategii transformacyjnej, jaką kiedykolwiek wspólnie przyjęły państwa członkowskie.

Rozwiązaniom prawnym towarzyszą intensywne kampanie informacyjne, podnoszące świadomość konsumentów w zakresie ochrony klimatu czy gospodarki obiegu zamkniętego. Ta w istocie rośnie, wpływając na zmieniające się nawyki i preferencje zakupowe. W efekcie firmy, chcąc pozostać konkurencyjnymi i dobrze ocenianymi przez rynek, muszą już teraz podejmować działania zmieniające ich podejście do wielu aspektów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska – zaczynając od właściwego doboru kontrahentów i wykorzystywanych surowców, poprzez proekologiczne dostosowania procesów i infrastruktury produkcyjnej, dbałość o odpowiedni ecodesign wyrobów, na współudziale w nowoczesnej gospodarce odpadami kończąc. Obudowanie polityki klimatycznej szeregiem nakazów i zakazów administracyjnych, powiązanych z różnymi potencjalnymi opłatami, jak również coraz wyraźniejsze uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w wycenach firm, sprawiają, iż aktywne dbanie o naszą planetę staje się nie tylko kwestią odpowiedzialności firm, ale również ekonomiki ich biznesu, czy wręcz ich rynkowego bytu w nie tak odległej przyszłości.

Jak te wartości i strategie firm wpływają na postrzeganie ich przez inwestorów i instytucje finansowe?

Z każdym rokiem kwestie nie tylko ochrony środowiska, ale też odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, składające się na podejście ESG (Environmental, Social, Governance), będą w coraz większym stopniu wpływać na finansową stronę działalności firm. O tym, że już teraz zaczynają one oddziaływać na wyceny spółek na całym świecie, świadczą doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy, naznaczonych przez pandemię. Nieprzypadkowo badanie przeprowadzone przez Harvard Business School na ponad trzech tysiącach spółek giełdowych wykazało, iż akcje firm cieszących się wysokim ratingiem ESG wykazały wyraźnie większą odporność na przeceny wywołane kryzysem COVID-19. Szczególnie pozytywny wpływ wysokiej kultury ESG widoczny był zaś w branżach najsilniej doświadczonych przez kryzys, takich jak handel detaliczny, HoReCa czy transport lotniczy. Zrównoważony rozwój staje się priorytetem strategii inwestycyjnych wiodących asset managerów, a firmy, które nie odpowiedzą właściwie na związane z nim wyzwania, mogą już wkrótce okazać się wielkimi przegranymi nadchodzącej globalnej realokacji kapitału. Przestaje on być przy tym jedynie aspektem wizerunkowym. Podkreśla się bowiem, iż proekologiczna postawa bardzo często idzie w parze z wysokimi standardami ładu korporacyjnego, które sprawdzają się zwłaszcza w mniej sprzyjających warunkach makroekonomicznych.

Świadomy wyzwań i konieczności działań związanych z ochroną środowiska jest również Bank Pekao, który swoją determinację w tym zakresie przejawił m.in. opublikowaną w ubiegłym roku strategią ESG. Jako czołowa instytucja finansująca polski sektor przedsiębiorstw działamy w otoczeniu różnych interesariuszy (regulatorów, inwestorów, analityków rynku, akcjonariuszy, klientów, mediów, otoczenia społecznego, a także pracowników), którzy coraz mocniej wyrażają swoje oczekiwania względem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności, przestrzegania norm ładu korporacyjnego, zwłaszcza w kontekście prognozowanych ryzyk i wyzwań spowodowanych zmianami klimatycznymi. Chcemy pod tym kątem zmieniać nie tylko siebie, ale też aktywnie wspierać polskie firmy w trudnych działaniach dostosowawczych. Zdolność do ich przeprowadzenia będzie w przyszłości warunkiem utrzymania dostępu do niektórych dotychczasowych form finansowania, zwłaszcza na atrakcyjnych dla klientów warunkach (np. korzystniejsze ratingi kredytowe w przypadku emisji obligacji czy lepsze oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do kredytów bankowych). Mamy zatem świadomość, że nasze działania zmieniają nie tylko naszą organizację, ale też mamy realny wpływ na tempo wdrożenia ESG i Zasad Europejskiego Zielonego Ładu u naszych klientów.

W ramach naszej strategii ESG chcemy angażować się w finansowanie projektów zrównoważonych (m.in. instalacji fotowoltaicznych, biogazowni, budownictwa ekologicznego, transportu niskoemisyjnego, farm wiatrowych), zwiększając udział zielonego finansowania do ponad 4 proc. portfela bilansowego banku (vs 3,2% obecnie). Chcemy finansować rozwój OZE oraz podmioty z branż nowych technologii, a także brać aktywny udział w rządowych i unijnych programach odbudowy i transformacji klimatycznej. Będziemy wspierać transformację energetyczną naszych klientów i ich przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Tylko w latach 2021-2024 naszą aspiracją jest organizacja finansowania dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld PLN. Z tego co najmniej 8 mld PLN nowego finansowania ma obejmować projekty zielone i prospołeczne, a co najmniej 22 mld PLN ma być przeznaczone na wsparcie emisji obligacji ESG. To olbrzymie kwoty zarezerwowane dla podmiotów, które chcą rozwijać się w zgodzie ze współczesnymi wymogami ochrony klimatu, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Widać więc wymierne korzyści finansowe płynące z takiej postawy korporacyjnej.

Klienci doceniają proekologiczne działania firm

A jak patrzą na to klienci? Czy są gotowi więcej zapłacić za produkt danej marki?

Akceptacja wyższych wydatków konsumenckich z myślą o ekologii wynika w dużej mierze z zasobności portfeli gospodarstw domowych, choć świadomość społeczna zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu jest również pochodną poziomu rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, jak i skuteczności działań informacyjnych prowadzonych przez poszczególne rządy. Zachodzące w kraju trendy (dynamiczny wzrost PKB, a tym samym dochodów ludności, dostosowania do wymogów unijnych, a także szeroko zakrojone kampanie edukacyjne), sprzyjają zmianie postawy polskich konsumentów. Świadczą o tym liczne badania rynkowe. To, jak zmieniło się ich podejście do kwestii ekologii na przestrzeni ubiegłej dekady, dobrze odzwierciedlają chociażby wyniki badania „Climate change” przeprowadzonego przez firmę Havas Media Group. O ile jeszcze w 2009 roku zaledwie co dziesiąty ankietowany dostrzegał możliwość własnego wpływu na klimat, o tyle 11 lat później odsetek ten przekraczał już poziom 50%. Kluczem do tego są właśnie m.in. ewoluujące w czasie decyzje zakupowe. W 2020 roku chęć zakupu produktów firmowanych markami, dla których problemy ekologii nie są obojętne, deklarowało 55% badanych konsumentów, podczas gdy w 2009 roku odpowiedzi takiej udzieliło zaledwie 4% respondentów.

Przytoczone badanie stanowi dodatkowe potwierdzenie tego, iż proekologiczna postawa firm staje się nie tylko warunkiem sukcesu biznesowego, ale też coraz bardziej podstawowym wymogiem rynku. Dotyczy to zarówno firm aktywnych na rynku unijnym, jak i tych koncentrujących się głównie na krajowym podwórku. Oczekiwania polskich konsumentów względem producentów stale w tym zakresie rosną – większość chciałaby być lepiej informowana o ich aktywności ekologicznej i życzyłaby sobie stosownych informacji na ten temat na etykietach nabywanych produktów. W kwestiach ekologii coraz bardziej upodabniają się oni zatem do konsumentów zachodnich, stając się pod tym względem nie mniej wymagającymi.

Wyzwania firm spożywczych

Gorącym tematem ostatnich tygodni jest inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia biznesu, także w branży spożywczej. Przedsiębiorcy komunikują, że nie wezmą wszystkich podwyżek na siebie, dlatego muszą zdecydować się na wzrost cen produktów. Czy to jednak pokryje straty? Czy sytuacja ta może osłabić pozycję firm spożywczych w Polsce?

Najbardziej aktualne dane finansowe firm z polskiej branży spożywczej (za pierwsze 3 kwartały 2021 roku) pokazują, że zagregowana rentowność netto obniżyła się w porównaniu z rokiem poprzednim zwłaszcza w segmentach uzależnionych bezpośrednio od szybko drożejącego na całym świecie surowca roślinnego - obserwujemy to wśród producentów produktów przemiału zbóż, piekarskich i mącznych czy czekolady i słodyczy - oraz m.in. w branży mleczarskiej. Podobne problemy zgłaszały też podmioty z innych gałęzi przemysłu spożywczego, np. z niektórych obszarów branży mięsnej. Wskazane branże nie były w stanie przerzucić w pełni wzrostu kosztów działalności na ceny produktów i przychody ze sprzedaży, co skutkowało pogorszeniem marż. Jak do tej pory sytuacja – na poziomie zagregowanym – nie była dramatyczna, jako że mówimy o pogorszeniu marżowości w porównaniu z rokiem 2020, który dla wielu segmentów branży spożywczej był wynikowo bardzo udany. Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnich miesiącach 2021 roku inflacja osiągnęła bardzo wysokie poziomy i oczekuje się, że pozostanie na nich również w najbliższej przyszłości, co może mieć coraz większy wpływ na możliwości zakupowe konsumentów. Może to oznaczać dalsze narastanie trudności w przerzucaniu kosztów na ceny produktów, tym bardziej, że w polskich warunkach mamy do czynienia z bardzo silną pozycją negocjacyjną sieci handlowych w stosunku do producentów żywności. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że marże producentów żywności mogą w najbliższym czasie pozostawać pod presją.

Warto w tym miejscu nadmienić, że według badań prowadzonych przez wiodące globalne koncerny w okresach szybkiego wzrostu cen żywności konsumenci mają tendencję do koncentrowania się na rozpoznawalnych, dobrze kojarzonych markach skierowanych do odbiorcy masowego, ograniczając wydatki na nowinki, eksperymenty i ogólnie słabiej znane produkty i marki. Oznacza to, że z punktu widzenia liderów rynku okresy takie nie przynoszą radykalnego pogorszenia sprzedaży, a wysoka efektywność kosztowa związana z dużą skalą działalności pozwala im zneutralizować znaczną część presji na marże. W gorszym położeniu mogą się za to znaleźć mniejsi producenci o niskiej rozpoznawalności produktów, dysponujący ograniczonym potencjałem do absorbowania wzrostu kosztów działalności. Jako Bank Pekao wspieramy naszych klientów w inwestycjach, które mogą przełożyć się na obniżenie kosztów produkcji – finansujemy takie projekty, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii wydajnych energetycznie, technologii użytkowania energii, modernizację energetyczną obiektów i budynków w firmach. W obliczu rosnącej presji na marże tego typu inwestycje mogą stać się przewagą konkurencyjną dla firm, które skorzystają z możliwości obniżenia kosztów wytwarzania.

Czy żywność w Polsce jest cenowo przystępna dla polskiego konsumenta. Jakiej wielkości podwyżki mogą być zaakceptowane?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że żywność to produkty pierwszej potrzeby, niezbędne do życia. Oznacza to, że popyt jest dość sztywny w tym sensie, że konsumenci nie mogą zrezygnować z zakupów nawet w okresach, w których ceny żywności szybko rosną. Tym samym trudno mówić o konkretnych poziomach akceptowalnych cen. Teoretycznie można byłoby wyobrazić sobie efekty substytucyjne na linii żywność krajowa – żywność importowana, gdyby mogło to przynieść korzyści kosztowe. W praktyce jednak jest to mało realne. Polska cały czas wyróżnia się na tle Unii Europejskiej niskimi kosztami produkcji większości rodzajów żywności, a z kolei przed importem jeszcze tańszych produktów spoza UE rodzimych producentów chroni wspólna polityka celna.

Można natomiast mówić o efektach substytucyjnych w ramach samego koszyka żywności kupowanej przez konsumentów. W okresach szybkiego wzrostu cen konsumenci zastępują żywność względnie droższą lub szybciej drożejącą jej tańszymi zamiennikami. W 2021 roku szczególnie silne wzrosty cen miały miejsce np. w przypadku produktów zbożowych i mącznych, mleczarskich czy mięsa drobiowego i wołowiny, znacznie słabsze natomiast – w przypadku wieprzowiny. Część konsumentów mogła zatem np. preferować wieprzowinę względem innych gatunków mięsa. Ten sam efekt może być odczuwalny na linii produkt premium – ekonomiczne odpowiedniki, choć czynnikiem łagodzącym to zjawisko są pewne sztywne preferencje zakupowe (np. wege, bio). Trzeba też liczyć się z tendencją do ograniczania wydatków na pewne kategorie żywności, które są postrzegane na rynku nie jako produkty zaspokajające podstawowe potrzeby żywieniowe, lecz jako produkty luksusowe, bez których można obejść się w trudniejszych czasach.

Eksport: polska żywność atrakcyjna cenowo

Czy w związku z podwyżkami może ucierpieć nasz eksport żywności? Obecnie słyniemy jako producent dobrych jakościowo produktów sprzedawanych w niskich cenach.

Wydaje się wątpliwe, aby fala wzrostów cen żywności, którą obserwujemy obecnie w naszym kraju, znacząco pogorszyła międzynarodową konkurencyjność polskich producentów. Kluczowy w tym kontekście jest względny poziom cen pomiędzy Polską a rynkami, na które eksportujemy żywność. Tymczasem – co pokazują choćby indeksy publikowane co miesiąc przez FAO – silne wzrosty cen żywności są obecnie zjawiskiem powszechnym i mają ogólnoświatowy zasięg. Choć polska żywność rzeczywiście szybko drożeje, to nie wyróżnia się pod tym względem na tle żywności produkowanej w innych krajach, a zatem – z punktu widzenia zagranicznych rynków, na które ją sprzedajemy – nadal pozostaje relatywnie atrakcyjna cenowo. Sytuację tę mogłoby pogorszyć znaczące umocnienie złotego, na razie jednak kurs polskiej waluty jest względnie stabilny i pozostaje w przedziale, w którym utrzymywał się przez większą część 2021 roku.

Oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy w tej chwili o krótkim okresie i o wzrostach cen wywołanych przez zaburzenia globalnej równowagi podaży i popytu różnych rodzajów artykułów rolno-spożywczych, spotęgowanych wzrostem kosztów czynników produkcji rolniczej i przemysłowej (nawozy i pestycydy, energia, paliwa i transport). Czynniki te obecnie oddziałują w przybliżeniu podobnie na producentów żywności w większości regionów świata, a tym samym są w dużym stopniu neutralne z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności cenowej polskich produktów. Osobną kwestią jest jednak długi horyzont i czynniki strukturalne obciążające specyficznie polski przemysł spożywczy. Na pierwszym miejscu trzeba tu wymienić szybki wzrost kosztów pracy, na drugim zaś – rosnące ceny energii. Neutralizacja tych dwóch czynników m.in. poprzez automatyzację procesów, organizację własnych źródeł ekologicznej energii czy poprawę marżowości produktów na poziomie ich wartości dodanej powinna w najbliższych latach należeć do priorytetowych wyzwań dla polskiej branży spożywczej.

W Polsce działają świetni producenci, a wielu z nich podbija swoimi produktami zagraniczne rynki. Jednak w naszym kraju nie powstają światowe koncerny żywnościowe. Dlaczego?

Dlatego, że mamy ograniczone możliwości wynikające z relatywnie niewielkiej skali działalności pojedynczych polskich firm. Większości z nich uniemożliwia ona osiągnięcie przez nie statusu choćby regionalnych liderów. Największe światowe koncerny spożywczo-napojowe generują obroty ze sprzedaży żywności sięgające 70 mld dolarów amerykańskich rocznie. Tymczasem przychody największych polskich firm z tej branży nie sięgają 10 mld złotych i żadna z nich nie mieści się na liście największych 100 firm spożywczych na świecie. Działające w naszym kraju firmy zagraniczne – choć najczęściej są tylko lokalnymi oddziałami macierzystych koncernów – pod względem skali działalności zazwyczaj należą do ścisłej czołówki w swoich segmentach, w wielu przypadkach dystansując polskich konkurentów.

Mała skala działalności często wiąże się z ograniczonymi zasobami kapitałowymi, co z kolei spowalnia tempo rozwoju organicznego i ogranicza potencjał do wzrostu przez fuzje i przejęcia. Teoretycznie można powiedzieć, że polskie firmy dostały już całkiem sporo czasu na budowę swojej pozycji. Jesteśmy już przecież ponad 30 lat po transformacji ustrojowej i gospodarczej i ponad 15 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że punkt wyjścia - tzn. przeciętna skala działalności firm w polskiej branży spożywczej na początku tej drogi – był postawiony bardzo nisko. Jeszcze w 2005 roku przeciętny jednostkowy obrót generowany przez duże (tzn. zatrudniające 250 i więcej pracowników) firmy przemysłu spożywczego w Niemczech był ponad trzykrotnie wyższy niż w Polsce. Obecnie relacja ta wynosi niespełna 70%, więc i tak można mówić o dużym postępie, jeśli chodzi o wypełnianie wspomnianej luki przychodowej. Proces ten jest jednak powolny, zwłaszcza że branża spożywcza co do charakteru jest dość stabilna i trudno osiągnąć w niej nagłe przyspieszenie rozwoju np. dzięki nowej, wcześniej nie eksploatowanej niszy, jak ma to miejsce np. w wielu branżach technologicznych. W rezultacie rozdrobnienie większości segmentów produkcji żywności w naszym kraju wciąż pozostaje silne – zazwyczaj konkuruje w nich przynajmniej po kilka podmiotów względnie dużych jak na polskie warunki, jednak wciąż walczących o pozycję na arenie międzynarodowej.

Można natomiast zaryzykować tezę, że sytuacja ta zaczyna się stopniowo zmieniać. Po latach dość powolnej konsolidacji i stopniowego budowania pozycji przez najmocniejsze i najbardziej zdeterminowane polskie firmy, w kilku segmentach – np. w branży mięsnej, mleczarskiej czy przetwórstwa owoców i warzyw – posiadamy krajowych liderów o międzynarodowych ambicjach i rozpoznawalności. Odzwierciedleniem tego jest ich zagraniczna ekspansja kapitałowa i choć na ten moment ogranicza się ona głównie do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to jednak stanowi ważny krok naprzód w procesie budowania koncernów o zasięgu globalnym. Kolejnym krokiem na tej drodze może stać się zwiększenie aktywności kapitałowej w Europie Zachodniej oraz inwestycje w budowę i promocję, lub kupno już istniejących, rozpoznawalnych dla zachodniego klienta marek detalicznych.

Oczywiście cały czas mówimy o długoterminowych i trudnych w realizacji procesach, w których aktywną rolę wspierającą mogą odgrywać czołowe polskie instytucje finansowe. Bank Pekao posiada w tym zakresie zarówno niezbędne doświadczenie, jak i know-how oraz stale rozwijaną sieć międzynarodowych kontaktów. Wspieramy przy tym naszych klientów na całej długości procesu ekspansji kapitałowej, poczynając od doradztwa M&A, a kończąc na specjalistycznym, często strukturyzowanym finansowaniu takich transakcji.